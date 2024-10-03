Ремонту не буде? "Охматдит" хочуть законсервувати

Ремонту поки не буде, принаймні до зими точно

Київська дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт. Це пов'язано з пошкодженнями, яких зазнала будівля внаслідок ракетного удару 8 липня.

Замість повноцінного ремонту заклад планує провести консервацію на зимовий період. Вартість робіт оцінюється у 9,51 млн гривень, а технічний нагляд коштуватиме додаткові 132 тисячі, пишуть "Наші гроші".

Кошти на виконання робіт надасть благодійний фонд "Таблеточки". Згідно з планом, до 15 листопада мають завершити першочергові заходи для захисту будівлі від зовнішнього впливу. Йдеться про корпус лікарні на вулиці В. Чорновола, 28/1.

Які роботи будуть проведені

Виконувач обов'язків генерального директора "Охматдиту" Олександр Урін пояснив, що роботи передбачають закриття пошкоджених вікон і дверей, а також захист інженерних мереж. Головна мета – забезпечити функціонування будівлі протягом зими, оскільки лікарня продовжує надавати медичну допомогу.

Для участі у тендері на проведення протиаварійних робіт компанії мають відповідати низці вимог. Зокрема, необхідно мати відповідну матеріально-технічну базу, обладнання та документи, що підтверджують право користування ними. Також потрібен досвід виконання подібних робіт – поточного чи капітального ремонту, реконструкції, реставрації або нового будівництва.

Кваліфікаційні вимоги передбачають наявність працівників відповідної кваліфікації. Крім того, річний дохід учасника за 2023 рік має становити не менше 50% від очікуваної вартості закупівлі.

На сайті Міністерства охорони здоров'я України повідомили про завершення першого етапу інструментального обстеження. Цей крок був необхідним для закупівлі невідкладних протиаварійних робіт. За результатами обстеження "Дніпроектреконструкція" передав лікарні технічні звіти, кошторисну документацію, дефектний акт та позитивну експертну оцінку на першочергові протиаварійні роботи.

Окремий тендер оголошено на послуги з технічного нагляду за виконанням робіт. Учасники мають володіти спеціальним обладнанням: лазерною рулеткою, вимірювачем міцності будівельних матеріалів, нівеліром, комп'ютером та принтером.

Для підтвердження кваліфікації необхідно надати інформацію про виконання аналогічного договору на здійснення технічного нагляду. Це може бути поточний чи капітальний ремонт, реконструкція, реставрація або нове будівництво громадської будівлі чи споруди. Також вимагається лист-відгук від замовника про якість виконаних робіт.

У складі команди учасника тендеру мають бути щонайменше два фахівці. Перший – сертифікований інженер з технічного нагляду, який має право виконувати нагляд за будівництвом будівель та споруд не нижче І категорії, з досвідом роботи не менше 3 років. Другий – сертифікований інженер з охорони праці у будівництві, також не нижче 1 категорії. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 9-10 жовтня.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що в "Охматдиті" розповіли, що зараз з грошима на відновлення лікарні. Гроші знаходяться у фонду, він є суб’єктом, що не підпорядковується ні МОЗу, ні "Охматдиту", і він може розв'язувати питання витрати коштів на лікарню самостійно.