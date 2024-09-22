В улюбленому парку Кличка хочуть перекласти плитку: планують витратити десятки мільйонів

Це вже не перший тендер на реконструкцію парку

"Київзеленбуд" вдруге оголосив тендер на реконструкцію парку "Наталка". Він знаходиться в Оболонському районі столиці.

Відповідний тендер було розміщено в електронній системі публічних закупівель Prozorro. На ці роботи планують витратити 20 мільйонів 882 тисячі гривень.

Зокрема, передбачається облаштування дитячого майданчику "Хобітонів" з каруселями, штучним газоном і гумовим покриттям. Також передбачено будівництво пункту заправки водою для поливальних автомобілів та капітальної помпової станції з водозабірними конструкціями.

Крім того, заплановано замінити тротуарну плитку і бордюри, а також провести оздоблювальні та електромонтажні роботи. Ще мають встановити металеву огорожу.

Пропозиції на участь у тендері можна подати до 1 жовтня. Завершення робіт планують до 25 грудня 2024 року.

Раніше "Київзеленбуд" уже оголошував тендер на реконструкцію парку. На це планувалося витратити 20 мільйонів 16 тисяч гривень. Проте тоді торги не відбулися.

Парк "Наталка" на мапі

Реконструкція цього парку триває з 2017 року. На це вже витратили з бюджету міста понад 110 млн гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дістатися до "мосту-хвилі" на київській Оболоні та наводив детальні маршрути з картами.