Популярный сервис аренды жилья перестал работать в Запорожье

Неожиданная новость для жителей и гостей города

Airbnb прекратил свою работу в Запорожье, а все существующие предложения исчезли из поиска. Международная компания больше не позволяет размещать новые объявления и бронировать жилье жителям и гостям города.

Об этом сообщается на сайте Airbnb. "В связи с недавними санкциями объявления в Запорожье и Херсоне заблокированы, а бронирования — недоступны", — говорится в сообщении.

Компания больше не позволяет размещать новые объявления на сайте и бронировать жилье в городе. Также жилье в регионе больше не будет отображаться в результатах поиска.

"Бронирования в этом регионе больше недоступны, поэтому хозяева не будут получать новые запросы", — говорится на сайте компании.

Известная онлайн-площадка, которая создана для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, не указала четкие причины такого решения. В официальном заявлении говорится лишь о введении "санкций".

Некоторые Телеграмм-каналы предположили, что руководство Airbnb видимо считает город Запорожье полностью оккупированным российскими войсками и именно поэтому сворачивает свою работу на этой территории.

Для справки: Airbnb — это онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Пользователи Airbnb имеют возможность сдавать путешественникам в аренду своё жильё целиком или частично.

Сайт предоставляет платформу для установления контакта между хозяином и гостем, а также отвечает за обработку транзакций. Airbnb предлагает жильё в 65 000 городов 191 страны мира.

В марте 2022 года Airbnb временно прекратил работу с российскими пользователями из-за вторжения России на территорию Украины.

Напомним, Россия контролирует большую часть региона, но не контролирует региональный центр — Запорожье и прилегающие к нему районы. По предварительным данным оккупированно на данный момент более 70% Запорожской области.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Лавров заявил, что границы России по конституции охватывают все украинские Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

"Россия требует от Украины сдать несколько крупных городов, которые российские войска пока не оккупировали и не имеют перспективы захватить, передав России миллион украинцев. Оккупация Россией других четырех украинских областей будет включать такие большие города, как Херсон (довоенное население около 275 000 человек), Краматорск (147 000 человек) и Запорожье (706 000 человек) — все они остаются под контролем Украины", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия хочет оккупировать еще три крупных города Украины в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях. Ведь без этого, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, невозможно достижение мира.