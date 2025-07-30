Даже медузы протестуют против оккупантов. Море в Берднянске в разгар сезона превратилось в "желе" (видео)
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Вода зеленая из-за морских жителей
Лето 2025 года принесло Бердянску необычных "протестующих". Медузы буквально заполонили побережье оккупированного курорта, словно решили устроить собственный митинг против российских захватчиков.
Кадры распространяются в ТикТок. Тысячи медуз разных размеров выбрали своим домом береговую линию города.
На видео видна настоящая "медузья революция" — от крошечных особей до довольно крупных экземпляров, плавающих в мутной зелено-бурой воде. Похоже, что медузы решили показать кафиров, кто здесь настоящий хозяин моря.
Что известно о Бердянске
Бердянск – город на юго-востоке Украины, расположенный на северном побережье Азовского моря в Запорожской области. До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году население Бердянска составило примерно 110-115 тысяч человек. После оккупации многие местные жители уехали из города.
До оккупации Бердянск был популярным курортным городом. Ежегодно город посещали около 500-600 тысяч туристов, особенно летом. Курортный сезон обычно длился с мая по сентябрь.
Ситуация в Бердянске во время оккупации
После российской оккупации в 2022 году большинство баз отдыха и санаториев города были преобразованы в места дислокации российских военных. В этих объектах хранится оружие и тяжелая военная техника. Бердянскую была "королева ДНР". Она оскорбляла женщин и называла их дураками.
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