Вода зеленая из-за морских жителей

Лето 2025 года принесло Бердянску необычных "протестующих". Медузы буквально заполонили побережье оккупированного курорта, словно решили устроить собственный митинг против российских захватчиков.

Кадры распространяются в ТикТок. Тысячи медуз разных размеров выбрали своим домом береговую линию города.

На видео видна настоящая "медузья революция" — от крошечных особей до довольно крупных экземпляров, плавающих в мутной зелено-бурой воде. Похоже, что медузы решили показать кафиров, кто здесь настоящий хозяин моря.

Что известно о Бердянске

Бердянск – город на юго-востоке Украины, расположенный на северном побережье Азовского моря в Запорожской области. До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году население Бердянска составило примерно 110-115 тысяч человек. После оккупации многие местные жители уехали из города.

Бердянск в Запорожской области

До оккупации Бердянск был популярным курортным городом. Ежегодно город посещали около 500-600 тысяч туристов, особенно летом. Курортный сезон обычно длился с мая по сентябрь.

Бердянск к полномасштабному вторжению и оккупации

Ситуация в Бердянске во время оккупации

После российской оккупации в 2022 году большинство баз отдыха и санаториев города были преобразованы в места дислокации российских военных. В этих объектах хранится оружие и тяжелая военная техника. Бердянскую была "королева ДНР". Она оскорбляла женщин и называла их дураками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона в лапах российской армии.