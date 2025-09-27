Величезний стовп диму піднявся у небо: у Запоріжжі було чутно вибух (фото)

Дим видно з різних куточків міста

У Запоріжжі у суботу, 27 вересня, вдень спалахнула сильна пожежа. Перед займанням місцеві чули вибух.

Що треба знати

У Запоріжжі в житловому будинку сильна пожежа

Перед займанням чули вибухи

Інформація про постраждалих не надходила

Як зазначають місцеві канали, вибух ймовірніше пролунав у житловому будинку. Вже за кілька секунд після нього розпочалась сильна пожежа та почав валити дим. За лічені хвилини утворився настільки великий стовп диму, що його видно з різних куточків Запоріжжя.

Пожежа у Запоріжжі

На фото, які вже публікують у мережі, добре видно великий чорний стовп диму. Зазначається, що пожежа розпочалась на правому березі Запоріжжя. Інформація про постраждалих та причини займання наразі не надходила. Природа вибуху наразі не відома, але він ймовірніше не пов'язаний з ворожими діями.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки БпЛА на Запоріжжя виникла пожежа. Вогонь охопив приміщення магазину на площі 50 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Також було пошкоджено два легкових автомобілі та сусідні будівлі. Жертв та постраждалих немає.

Окрім того, російські окупанти вночі 22 вересня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Кілька районів міста були під обстрілом, внаслідок ворожих ударів виникла сильна пожежа. Вдень у Запоріжжі та Кам'янському також пролунали вибухи.

