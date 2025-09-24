Раніше там гуляти не радили... Де в Запоріжжі "Бомбей" і чому його так назвали (мапа)

Унікальний рельєф робить цей район одним із найвідоміших у місті, але чому він так називається?

На карті Запоріжжя є місце, яке дивує навіть старих городян. Мікрорайон "Бомбей" – це не просто житловий масив, а справжня загадка міста.

Що пов’язує запорізький мікрорайон із далеким індійським мегаполісом? "Телеграф" розбирався історія місця, де географія диктує архітектуру, а народні назви народжує міфи.

Де знаходиться "Бомбей"

Житловий масив "Бомбей" розташований у районі вулиці Сергія Синенка (колишня Кремлівська) на одній із найвищих точок правобережної частини Запоріжжя – на балці з перепадом висот близько 50 метрів. Таке мальовниче розташування створює унікальний багаторівневий рельєф, де будинки стоять ярусами, що помітно виділяє цей мікрорайон на тлі інших частин міста.

Походження назви "Бомбей"

Назва "Бомбей" — це своєрідна загадка навіть для місцевих жителів. Найбільш поширена версія пов’язана з тим, що інженери, які брали участь у будівництві промислових об’єктів в Індії та отримали квартири в цьому районі, жартівливо назвали мікрорайон на честь індійського міста Бомбей (нині Мумбаї), відомого горбистим рельєфом.

Як виглядає мікрорайон Бомбей у Запоріжжі

Існує думка, що назва пов’язана з особливостями місцевого рельєфу. Будинки розташовані на різних рівнях, що нагадує типовий ландшафт Бомбея.

Історія будівництва та розвиток

"Бомбей" почав будуватися орієнтовно в період з 1976 по 1980 роки на місці посадки, коли зупинка транспорту "Кільце ЗТЗ" була кінцевою. Останні будинки було зведено вже 1991 року. Школа №104 побудована у 1990 році та стала важливим об’єктом інфраструктури району. Цікаво, що деякі будинки стояли та стоять на болоті, але завдяки будівництву на палях їх конструкції залишаються міцними та надійними.

Школа № 104 у Запоріжжі

Спочатку "Бомбей" будувався як район для робітничого класу. Більшість мешканців мікрорайону колись працювали на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті (ЗТЗ). У 1990-х роках район був досить криміналізований, але з часом, як і в багатьох інших районах, ситуація покращилася.

Забудова "Бомбея" у Запоріжжі

Інфраструктура та життя в районі

Сьогодні "Бомбей" — це компактний мікрорайон із власною соціальною інфраструктурою. Тут є школа, дитячий садок, магазини, кафе. Район характеризується чистотою та затишком та доброзичливою атмосферою. Однак однією з ключових проблем залишається нестача громадського транспорту, незадовільний стан доріг та дефіцит паркувальних місць.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає з найдовших будинків у Запоріжжі. Його народна назва пов’язана з незвичайним силуетом будівлі, що ніби погойдується.