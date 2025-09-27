Огромный столб дыма поднялся в небо: в Запорожье был слышен взрыв (фото)
-
-
Дым виден из разных уголков города
В Запорожье в субботу, 27 сентября, днем вспыхнул сильный пожар. Перед возгоранием местные слышали взрыв.
Что нужно знать
- В Запорожье в жилом доме сильный пожар
- Перед возгоранием слышали взрывы
- Информация о пострадавших не поступала
Как отмечают местные каналы, взрыв предположительно прогремел в жилом доме. Уже через несколько секунд после него начался сильный пожар и начал валить дым. За считанные минуты образовался настолько большой столб дыма, что он виден из разных уголков Запорожья.
На фото, которые уже публикуют в сети, хорошо виден большой черный столб дыма. Отмечается, что пожар начался на правом берегу Запорожья. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не поступала. Природа взрыва сейчас не известна, но он, скорее всего, не связан с враждебными действиями.
Напомним, что в результате ночной атаки БпЛА на Запорожье возник пожар. Огонь охватил помещение магазина на площади 50 кв. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также были повреждены два легковых автомобиля и соседние здания. Жертв и пострадавших нет.
Кроме того, российские оккупанты ночью 22 сентября ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Несколько районов города были под обстрелом, в результате вражеских ударов возник сильный пожар. Днем в Запорожье и Каменском также раздались взрывы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно под Днепром загорелся лес. Спасатели долго не могли добраться до возгорания.