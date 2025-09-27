Огромный столб дыма поднялся в небо: в Запорожье был слышен взрыв (фото)

Дым виден из разных уголков города

В Запорожье в субботу, 27 сентября, днем вспыхнул сильный пожар. Перед возгоранием местные слышали взрыв.

Что нужно знать

В Запорожье в жилом доме сильный пожар

Перед возгоранием слышали взрывы

Информация о пострадавших не поступала

Как отмечают местные каналы, взрыв предположительно прогремел в жилом доме. Уже через несколько секунд после него начался сильный пожар и начал валить дым. За считанные минуты образовался настолько большой столб дыма, что он виден из разных уголков Запорожья.

Пожар в Запорожье

На фото, которые уже публикуют в сети, хорошо виден большой черный столб дыма. Отмечается, что пожар начался на правом берегу Запорожья. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не поступала. Природа взрыва сейчас не известна, но он, скорее всего, не связан с враждебными действиями.

Напомним, что в результате ночной атаки БпЛА на Запорожье возник пожар. Огонь охватил помещение магазина на площади 50 кв. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также были повреждены два легковых автомобиля и соседние здания. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, российские оккупанты ночью 22 сентября ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Несколько районов города были под обстрелом, в результате вражеских ударов возник сильный пожар. Днем в Запорожье и Каменском также раздались взрывы.

