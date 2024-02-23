Лідер гурту "Бумбокс" емоційно пояснив, чому не співатиме російською (відео)

Російськомовні хіти "Вахтерам", "Хоттабыч" артист не планує виконувати найближчим часом

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який нещодавно отримав важливу військову відзнаку, розповів про те, коли він виконуватиме пісні зі свого російськомовного репертуару. Під час одного зі своїх благодійних концертів за кордоном Андрій Хливнюк розповів фанатам, чому російська для нього чужа.

Спілкуючись з прихильниками виконавець наголосив, за яких умов він знову погодиться співати "Вахтерам", "Хоттабыч". Артист висловив принципову позицію.

"Коли настане той час, коли ви заспіваєте свої російськомовні пісні… Та без проблем! Масове повстання, вбивство лідерів Кремля, спалення нафіг того Кремля, росіяни нанизують голови і сраки цих д*вбо*бів просто на стовпи — і будь ласка, будуть "Вахтерам", все, що ви хочете", — сказав зі сцени Хливнюк.

Хливнюк поспілкувався з фанатами

Музикант, звертаючись до зали, наголосив, що Україна є багатонаціональною та мультикультурною державою, а також підкреслив, що таке країна-агресорка.

"Під рашистською п…дерацією ми маємо на увазі просто певну територію, яка опинилася під владою лютих упирєй, кончених дебілів", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" писав, що артист Віталій Козловський розповідав про зміни в житті. Він радо ділився інформацією про нові етапи військової служби.