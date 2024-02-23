Лидер группы "Бумбокс" эмоционально объяснил, почему не будет петь на русском (видео)

Русскоязычные хиты "Вахтерам", "Хоттабыч" артист не планирует исполнять в ближайшее время

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, недавно получивший важное военное отличие, рассказал о том, когда он будет исполнять песни из своего русскоязычного репертуара. Во время одного из своих благотворительных концертов за границей Андрей Хлывнюк рассказал фанатам, почему русский для него чужой.

Общаясь с поклонниками исполнитель подчеркнул, при каких условиях он снова согласится петь "Вахтерам", "Хоттабыч". Артист высказал принципиальную позицию.

"Когда настанет то время, когда вы споете свои русскоязычные песни… Да без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение нафиг Кремля, россияне нанизывают головы и ж**пы этих д*лбо*бів просто на столбы — и пожалуйста, будут "Вахтерам", все, что вы хотите", — сказал со сцены Хлывнюк.

Хлывнюк пообщался с фанатами

Музыкант, обращаясь в зал, подчеркнул, что Украина является многонациональным и мультикультурным государством, а также добавил, что такое страна-агрессорка.

"Под рашистской п…дерацией мы подразумеваем просто определенную территорию, которая оказалась под властью свирепых упырей, конченых дебилов", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" писал, что артист Виталий Козловский рассказывал об изменениях в жизни. Он с радостью делился информацией о новых этапах военной службы.