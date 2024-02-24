"Над дахом проносилися ракети": Катя Осадча показала фото, зроблені першого дня повномасштабної війни

Телеведуча поділилася страшними спогадами про початок війни

Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка надривно звернулася до українців перед Новим роком, поділилася своїми спогадами та фото до дня другої річниці трагічних подій повномасштабної війни в Україні. Телезірка опублікувала фото першого дня вторгнення та розповіла, як було страшно їй та всім українцям.

На фотографіях в Instagram Катя Осадча показала себе зі старшим сином Іваном, а також порожні вітрини у супермаркеті, куди ходила у перші дні вторгнення. За словами телеведучої, і тоді, два роки тому, над будинком літали російські ракети, і зараз через два роки, все це триває.

"Пам’ятаю, як робили вигляд для дітей, що все не так страшно, як всередині стояв ком жаху, над дахом проносилися ракети і ми по дитячому вірили, що зараз болотні мешканці підуть на протести. Ми ще не знали, як "працює" війна", – поділилася гіркими спогадами Катя Осадча.

За словами телеведучої, з того часу мало що змінилося — ракети так само літають, а "болотні жителі сотнями тисяч удобрюють українську землю". Наприкінці свого поста Катя Осадча сердечно подякувала українським захисникам із Сил оборони, які протистоять жорстокому ворогові всі ці два роки повномасштабної війни в Україні.

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