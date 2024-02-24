"Над крышей проносились ракеты": Катя Осадчая показала фото, сделанные в первый день полномасштабной войны

Телеведущая поделилась страшными воспоминаниями о начале войны

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая надрывно обратилась к украинцам перед Новым годом, поделилась своими воспоминаниями и фото ко дню второй годовщины трагических событий полномасштабной войны в Украине. Телезвезда опубликовала фото первого дня вторжения и рассказала, как было страшно ей и всем украинцам.

На фотографиях в Instagram Катя Осадчая показала себя со старшим сыном Иваном, а также пустые витрины в супермаркете, куда ходила в первые дни вторжения. По словам телеведущей, и тогда, два года назад, над домом летали российские ракеты, и сейчас, спустя два года, это продолжается.

"Помню, как делали вид для детей, что все не так страшно, как внутри стоял ком ужаса, над крышей проносились ракеты и мы по детскому верили, что сейчас болотные жители пойдут на протесты. Мы еще не знали, как "работает" война", — поделилась горькими воспоминаниями Катя Осадчая.

По словам телеведущей, с того времени мало что изменилось — ракеты так же летают, а "болотные жители сотнями тысяч удобряют украинскую землю".

В конце своего поста Катя Осадчая сердечно поблагодарила украинских защитников из Сил обороны, которые противостоят жестокому врагу все эти два года полномасштабной войны в Украине.

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