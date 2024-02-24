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У мінісукні Chanel: 48-річна Маріон Котіяр показала стрункі ніжки на французькому "Оскарі" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Маріон Котіяр стала ведучою церемонії кінопремії Сезар 2024 Новина оновлена 24 лютого 2024, 15:47
Маріон Котіяр стала ведучою церемонії кінопремії Сезар 2024. Фото Getty Images

Француженка в гламурному луці пройшлася червоною доріжкою церемонії Сезар 2024

Зірка фільму "Таксі", відома французька актриса театру та кіно Маріон Котіяр викликала фурор на 49-й щорічній церемонії вручення кінопремії Сезар 2024. Цього року 48-річна знаменитість була на зірковому заході як запрошена ведуча.

У п’ятницю, 23 лютого, актриса пройшлася червоною килимовою доріжкою в білій мінісукні зі срібними паєтками, яка вийшла з нової весняної колекції модного бренду Chanel.

Гламурний ансамбль підкреслював підтягнуту фігуру Маріон та її стрункі ніжки. Відмінною рисою вбрання був виріз-бандо та прозора чорна накидка до підлоги.

Маріон Котіяр у сукні
Фото: Getty Images

Завершили образ француженки чорні туфлі на підборах та аксесуари: срібні сережки у формі зірочок. Також актриса нанесла сяючий макіяж, що складався з димчастої палітри для очей та блідо-рожевої помади для губ.

Маріон Котіяр стрижка макіяж
Фото: Getty Images

Нагадаємо, що після своєї участі у фільмі "Таксі" кар’єра Маріон Котіяр злетіла. У 2007 році вона отримала престижну нагороду "Оскар" за свою роль Едіт Піаф у фільмі "Життя у рожевому кольорі" у категорії "Найкраща актриса". Її акторський талант можна також побачити у таких фільмах, як "Хороший рік", "Початок" та "Макбет". Вона вже понад 15 років одружена з французьким актором Гійомом Кане. Пара виховує двох дітей.

Маріон Котіяр Гійом Кане
Маріон Котіяр та Гійом Кане. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що актриса Емма Стоун у персиковій сукні Louis Vuitton викликала фурор на премії BAFTA 2024. Її вбрання створювалося цілих 450 годин.

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#Chanel #Стиль #Маріон Котійяр #Сезар