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В мини-платье Chanel: 48-летняя Марион Котийяр показала стройные ножки на французском "Оскаре" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Марион Котийяр стала ведущей церемонии кинопремии Сезар 2024 Новость обновлена 24 февраля 2024, 15:47
Марион Котийяр стала ведущей церемонии кинопремии Сезар 2024. Фото Getty Images

Француженка в гламурном луке прошлась по красной дорожке церемонии Сезар 2024

Звезда фильма "Такси", известная французская актриса театра и кино Марион Котийяр произвела фурор на 49-й ежегодной церемонии вручения кинопремии Сезар 2024. В этом году 48-летняя знаменитость была на звездном мероприятии в качестве приглашенной ведущей.

В пятницу, 23 февраля, актриса прошлась по красной ковровой дорожке в белом мини-платье с серебряными пайетками, которое вышло из новой весенней коллекции модного бренда Chanel.

Гламурный ансамбль подчеркивал подтянутую фигуру Марион и ее стройные ножки. Отличительной особенностью наряда был вырез-бандо и прозрачная черная накидка до пола.

Марион Котийяр в платье
Фото: Getty Images

Завершили образ француженки черные туфли на каблуке и аксессуары: серебряные серьги в форме звездочек. Также актриса нанесла сияющий макияж, состоящий из дымчатой ​​палитры для глаз и бледно-розовой помады для губ.

Марион Котийяр стрижка макияж
Фото: Getty Images

Напомним, что после своего участия в фильме "Такси" карьера Марион Котийяр взлетела. В 2007 году она получила престижную награду "Оскар" за свою роль Эдит Пиаф в фильме "Жизнь в розовом цвете" в категории "Лучшая актриса". Ее актерский талант можно также увидеть в таких фильмах, как "Хороший год", "Начало" и "Макбет". Она уже более 15 лет в браке с французским актером Гийомом Кане. Пара воспитывает двоих детей.

Марион Котийяр Гийом Кане
Марион Котийяр и Гийом Кане. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что актриса Эмма Стоун в персиковом платье Louis Vuitton произвела фурор на премии BAFTA 2024. Ее наряд создавался целых 450 часов.

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