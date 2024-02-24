В мини-платье Chanel: 48-летняя Марион Котийяр показала стройные ножки на французском "Оскаре" (фото)
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Француженка в гламурном луке прошлась по красной дорожке церемонии Сезар 2024
Звезда фильма "Такси", известная французская актриса театра и кино Марион Котийяр произвела фурор на 49-й ежегодной церемонии вручения кинопремии Сезар 2024. В этом году 48-летняя знаменитость была на звездном мероприятии в качестве приглашенной ведущей.
В пятницу, 23 февраля, актриса прошлась по красной ковровой дорожке в белом мини-платье с серебряными пайетками, которое вышло из новой весенней коллекции модного бренда Chanel.
Гламурный ансамбль подчеркивал подтянутую фигуру Марион и ее стройные ножки. Отличительной особенностью наряда был вырез-бандо и прозрачная черная накидка до пола.
Завершили образ француженки черные туфли на каблуке и аксессуары: серебряные серьги в форме звездочек. Также актриса нанесла сияющий макияж, состоящий из дымчатой палитры для глаз и бледно-розовой помады для губ.
Напомним, что после своего участия в фильме "Такси" карьера Марион Котийяр взлетела. В 2007 году она получила престижную награду "Оскар" за свою роль Эдит Пиаф в фильме "Жизнь в розовом цвете" в категории "Лучшая актриса". Ее актерский талант можно также увидеть в таких фильмах, как "Хороший год", "Начало" и "Макбет". Она уже более 15 лет в браке с французским актером Гийомом Кане. Пара воспитывает двоих детей.
Ранее "Телеграф" писал, что актриса Эмма Стоун в персиковом платье Louis Vuitton произвела фурор на премии BAFTA 2024. Ее наряд создавался целых 450 часов.