Ніякий не Мурманськ: Злата Огнєвіч показала "найголосніший доказ" народження в Україні (фото)

38-річна співачка - уродженка саме українського міста

Відома виконавиця Злата Огнєвіч народилась не в Росії, як вважали багато українців, в тому числі найвідданіші шанувальники 38- річної зірки. Насправді Огнєвіч, яка отримала при народженні ім'я Інна Леонідівна Бордюг, є уродженкою Кривого Рогу.

Про це вона заявила у сторіс Інстаграму. "Перебирала речі та знайшла найголосніший доказ, де я народилася. Вікіпедія — бреше, навіть вже не знаю, як на них вплинути", — поскаржилась артистка.

За словами Злати, її записали в російському Мурманську тільки тому, що там її батько проходив службу на підводному човні, але народилася співачка саме у Кривому Розі, що розташований в Дніпропетровській області.

Співачка не родилася у російському Мурманську, а в українському Кривому Розі

Вікіпедія щодо місця народження Злати Огнєвіч бреше

Як доказ, Огнєвіч продемонструвала монету з написом російською мовою "Родившемуся на Днепропетровщине" ("Народженому на Дніпропетровщині"). За словами зірки, їх давали народженим діткам на згадку. "Точніше, їх можна було замовити при бажанні. Дякую, мама й тато", — доповнила співачка.

Також Злата Огнєвіч зазначила, що після народження батьки назвали її Інною. Проте з дитинства майбутня зірка українського шоубізнесу говорила, що змінить ім'я, коли виросте.

Монета, яка надавалась народженим дітям на Дніпропетровщині

Нагадаємо, що у 5 років Злата Огнєвіч переїхала до кримського Судака, де і почала займатися музикою. У віці 18 років вона вступила до Київського інституту музики ім. Р. Глієра, де успішно завершила навчання за спеціальністю "джазовий вокал". Вона була учасницею латин-бенду та виступала як вокалістка у Державному ансамблі пісні і танцю Збройних Сил України.

Раніше повідомлялось, що співачка Слава Камінська обурила українців піснею про "красівого русского мужа". Пізніше виконавиця розсекретила національність свого теперішнього бойфренда.