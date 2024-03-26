Ріанна вагітна втретє: хто в неї народиться

Знаменитість матиме поповнення в сім'ї

Всесвітньо відома співачка Ріанна, яка нещодавно виступала для найбагатших людей Індії, стане мамою в третій раз. Цією новиною зірка поки що не ділилась зі своїми шанувальниками.

Нещодавно Ріанна відпочивала на островах Теркс і Кайкос, що у Карибському морі. Там знаменитість проводила відпустку зі своїми друзями та родиною. Під час цього відпочинку артистка повідомила своїм близьким, що знову чекає на дитину, пише Media Take Out.

Інсайдери видання з власних джерел дізналися, що у Ріанни та її обранця, з'явиться дівчинка.

"Цього разу Ріанна та Роккі чекають дівчинку. Усі такі схвильовані", — йдеться у повідомленні.

Наразі сама співачка не коментує цю новину. У неї та репера A$AP Rocky вже є двоє синів: Різза (RZA), який з’явився на світ у травні 2022 року та Райот Роуз, котрого народила у серпні 2023 року. Тож дівчинка стане гармонійним доповненням у родині.

Нещодавно "Телеграф" писав про те, що у відомого українського актора Олексія Яровенка народилась друга дитина. Вони разом з дружиною та акторкою Ольгою Карповою, стали батьками сина. Його назвали Глібом.