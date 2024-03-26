Рианна беременна в третий раз: кто у нее родится

Знаменитость будет иметь пополнение в семье

Всемирно известная певица Рианна, которая недавно выступала для самых богатых людей Индии, станет мамой в третий раз. Этой новостью звезда пока не делилась со своими поклонниками.

Недавно Рианна отдыхала на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. Там знаменитость проводила отпуск со своими друзьями и семьей. Во время этого отдыха артистка сообщила своим близким, что снова ждет ребенка, пишет Media Take Out.

Инсайдеры издания из собственных источников узнали, что у Рианны и ее избранника появится девочка.

"В этот раз Рианна и Рокки ждут девочку. Все такие взволнованные", — говорится в сообщении.

Пока сама певица не комментирует эту новость. У нее и рэпера A$AP Rocky уже два сына: Риза (RZA), появившийся на свет в мае 2022 года и Райот Роуз, которого родила в августе 2023 года. Девочка станет гармоничным дополнением в семье.

Недавно "Телеграф" писал о том, что у известного украинского актера Алексея Яровенко родился второй ребенок. Они вместе с женой и актрисой Ольгой Карповой стали родителями сына. Его назвали Глебом.