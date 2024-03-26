Зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон вперше став батьком

Знаменитість став батьком

Бейбі-бум у світовому шоубізнесі лише набирає обертів. Після новини про чергову вагітність співачки Ріанни, стало відомо, що батьком став відомий англійський актор Роберт Паттінсон.

The Daily Mail опублікували кадри, де Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотерхаус вперше вийшли на публіку після народження малюка. Актор штовхав ніжно-рожеву коляску з новонародженим, тоді як Сукі йшла поруч із ним.

Паттінсон обрав для прогулянки чорні шорти вільного крою, сірий світшот з капюшоном, кросівки та куртку. Аби не привертати до себе увагу, він одягнув капюшон і окуляри. А от його обраниця одягла чорний спортивний плащ, сірі штани та темні кросівки. Вотерхаус доповнила лук блейзером і окулярами.

Повідомляється, що на прогулянці до пари приєдналася мама Сукі Елізабет, яка була в яскраво-рожевому светрі.

Фото з першої прогулянки пари після появи дитини, ви можете переглянути тут. Наразі невідомо, яка стать дитини та ім'я.

Відомо, що стосунки Роберта Паттінсона і Сьюкі Вотерхаус почалися у 2018 році. Однак, пара довго замовчувала про свій роман. Наприкінці минулого року папараці помітили кільце на безіменному пальці Вотерхаус. Ймовірно, Паттінсон зробив їй пропозицію.

Раніше "Телеграф" писав, що четверту дитину народила відома ізраїльська акторка Галь Гадот. У неї та нідерландського підприємця Ярона Версано, з'явилась донечка. Її назвали Орі.