Звезда "Сумерки" Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Знаменитость стал отцом

Бейби-бум в мировом шоубизнесе только набирает обороты. После новости об очередной беременности певицы Рианны стало известно, что отцом стал известный английский актер Роберт Паттинсон.

The Daily Mail опубликовали кадры, где Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые вышли на публику после рождения малыша. Актер толкал нежно-розовую коляску с новорожденным, в то время как Суки шла рядом с ним.

Паттинсон выбрал для прогулки черные шорты свободного кроя, серый свитшот с капюшоном, кроссовки и куртку. Чтобы не обращать на себя внимание, он надел капюшон и очки. А вот его избранница надела черный спортивный плащ, серые брюки и темные кроссовки. Вотерхаус дополнила лук блейзером и очками.

Сообщается, что на прогулке к паре присоединилась мама Суки Элизабет, котораыя была в ярко-розовом свитере.

Фото с первой прогулки пары после появления ребенка, вы можете посмотреть здесь. Пока неизвестно, какой пол ребенка и имя.

Известно, что отношения Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус начались в 2018 году. Однако пара долго умалчивала о своем романе. В конце прошлого года папарацци заметили кольцо на безымянном пальце Уотерхауса. Вероятно, Паттинсон сделал ей предложение.

Ранее "Телеграф" писал, что четвертого ребенка родила известная израильская актриса Галь Гадот. У нее и нидерландского предпринимателя Ярона Версано появилась дочь. Ее назвали Ори.