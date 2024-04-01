Трек Europapa разорвал сеть: представителю Нидерландов пророчат победу на Евровидении 2024 (фото)

Еврофаны в восторге от песни Europapa

Последние прогнозы букмекеров по Евровидению 2024 свидетельствуют, что представители Украины (alyona alyona и Jerry Heil) покинули тройку лидеров. Сейчас пророчат победу певцу из Нидерландов – 26-летнему рэперу Joost Klein.

Сеть в восторге от его трека Europapa, уже ставшего рекордсменом конкурса. На официальном YouTube-канале Евровидения, где уже опубликовали видео всех участников этого года, песня Europapa собрала самое большое количество просмотров – более 16 миллионов.

Известно, что трек от Украины собрал 4 млн, а фаворит букмекеров – Хорватия – 3,4 млн. Песни других стран не могут собрать и пять миллионов просмотров, а Joost Klein мгновенно завоевывает популярность среди поклонников по всему миру.

Зажигательный трек Europapa

Это отразилось и на букмекерском рейтинге. После такого бума популярности среди еврофанов аналитики подняли исполнителя с 21-го места на пятое.

Прогнозы букмекеров

Популярный Йост Клейн

Europapa — песня, которая символизирует объединение европейцев и европейских стран. Она создана вместе с рэпером Donnie на нидерландском языке.

Интересно, что личность Joost Klein вызывает немало дискуссий. Нидерландский музыкант после начала войны в Украине сотрудничал с российскими артистами. В марте 2022 года он выпустил совместный трек с российским рэпером CMH (Руслан Тушенков) под названием Jackass. В сингле Joost поет о своей любви к России и ее женщинам.

Ранее "Телеграф" писал, что 68-й конкурс Евровидения 2024 года состоится в шведском городе Мальме. Известно, что город уже принимал музыкальный чемпионат дважды – в 1992 и 2013 годах. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая соответственно.

Представители от Украины alyona & Jerry Heil выступят в первой части первого полуфинала во вторник, 7 мая. Певицы выйдут на сцену Евровидения 2024 года под номером "5 ".