В навушниках та з красивими брошками: Амелію Віндзор упіймали під час прогулярки в Челсі (фото)

Леді Амелія була удостоєна титулу "найкрасивішої королівської особи Британії"

Витриманий королівський стиль — це не лише про принцесу Кейт Міддлтон. Нещодавно 28-річну британську леді Амелію, яка тривалий час не фігурувала на публіці та не відвідувала різноманітні тусовки у Лондоні, упіймали під час прогулянки у Челсі.

Віндзор є нечастою гостею у світському суспільстві. Амелія була одягнена у довге пальто темно-синього кольору, джинси-кльош та джемпер, а черевики на товстій підошві доповнювали її образ.

Родзинкою були дві невеличкі броші у вигляді рожевої квітки та пташки колібрі.

Віндзор під час прогулянки. Фото Getty Images

Дівчина на плечі мала сумку-шопер, а на голові — великі чорні навушники. Волосся Амелія зібрала в пучок, а також була абсолютно без макіяжу.

Чарівна Амелія. Фото Getty Images

Додамо, що леді Амелія Віндзор побудувала успішну карʼєру моделі та навіть була удостоєна титулу "найкрасивішої королівської особи Британії". Королівський родовід та мила зовнішність леді Амелії допомогли їй вийти на подіум, з'явитися на обкладинці Tatler і стати постійною учасницею Лондонського тижня моди.

Раніше "Телеграф" писав, що Британія підозрює Росію та ще дві країни у поширенні фейків про Кейт Міддлтон. Тролі активно атакують принцесу в Інтернеті.