В наушниках и с красивыми брошами: Амелию Виндзор поймали во время прогулки в Челси (фото)
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Леди Амелия была удостоена титула "самой красивой королевской особы Британии"
Сдержанный королевский стиль — это не только об принцессе Кейт Миддлтон. Недавно 28-летнюю британскую Леди Амелию, длительное время не фигурировавшую на публике и не посещавшую разнообразные тусовки в Лондоне, поймали во время прогулки в Челси.
Виндзор является нечастой гостьей в светском обществе. Амелия была одета в длинное пальто темно-синего цвета, джинсы-клеш и джемпер, а ботинки на толстой подошве дополняли ее образ.
Изюминкой были две небольшие броши в виде розового цветка и птички колибри.
Девушка на плече имела сумку-шопер, а на голове — большие черные наушники. Волосы Амелия собрала в пучок, а также была совершенно без макияжа.
Добавим, что леди Амелия Виндзор построила успешную карьеру модели и даже была удостоена титула "самой красивой королевской особы Британии". Королевская родословная и милый облик леди Амелии помогли ей выйти на подиум, появиться на обложке Tatler и стать постоянной участницей Лондонской недели моды.
Ранее "Телеграф" писал, что Британия подозревает Россию и еще две страны в распространении фейков о Кейт Миддлтоне. Тролли активно атакуют принцессу в Интернете.