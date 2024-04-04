В наушниках и с красивыми брошами: Амелию Виндзор поймали во время прогулки в Челси (фото)

Леди Амелия была удостоена титула "самой красивой королевской особы Британии"

Сдержанный королевский стиль — это не только об принцессе Кейт Миддлтон. Недавно 28-летнюю британскую Леди Амелию, длительное время не фигурировавшую на публике и не посещавшую разнообразные тусовки в Лондоне, поймали во время прогулки в Челси.

Виндзор является нечастой гостьей в светском обществе. Амелия была одета в длинное пальто темно-синего цвета, джинсы-клеш и джемпер, а ботинки на толстой подошве дополняли ее образ.

Изюминкой были две небольшие броши в виде розового цветка и птички колибри.

Виндзор во время прогулки. Фото Getty Images

Девушка на плече имела сумку-шопер, а на голове — большие черные наушники. Волосы Амелия собрала в пучок, а также была совершенно без макияжа.

Очаровательная Амелия. Фото Getty Images

Добавим, что леди Амелия Виндзор построила успешную карьеру модели и даже была удостоена титула "самой красивой королевской особы Британии". Королевская родословная и милый облик леди Амелии помогли ей выйти на подиум, появиться на обложке Tatler и стать постоянной участницей Лондонской недели моды.

Ранее "Телеграф" писал, что Британия подозревает Россию и еще две страны в распространении фейков о Кейт Миддлтоне. Тролли активно атакуют принцессу в Интернете.