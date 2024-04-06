Молодая жена Виктора Павлика взволновала ситуацией в семье: "Непростой период"

29-летняя Екатерина Павлик отметила, что впереди у них ответственное время

Популярная украинская блогерша, жена Народного артиста Украины Виктора Павлика — Екатерина Павлик (в девичестве — Репьяхова), взволновала своих подписчиков в соцсети. 29-летняя девушка анонсировала новость о тяжелом периоде в звездной семье.

В субботу вечером, 6 апреля, Екатерина опубликовала в сторис Инстаграма пост, в котором написала такое сообщение для своих поклонников: "Впереди важный, ответственный, непростой период жизни для нашей семьи". Также блогерша добавила, что подробнее обо всем расскажет в понедельник, 8 апреля.

Напомним, что в декабре прошлого года Екатерина Павлик выложила фото мужа под капельницей. Выяснилось, что у 58-летнего Виктора Павлика произошел гипертонический, не усложненный кризис.

К слову, украинский исполнитель планировал осенью 2023 года сделать операцию на сердце, но так этого и не сделал. "И сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя, не выполняет свою функцию. И надо ставить искусственный клапан", — писала в июле жена певца.

Ранее блогерша Екатерина Павлик рассказала, как судилась с родным отцом. 29-летняя девушка, которая сама является мамой, не общается с мужчиной.