Ведучий Джеджула показав, як із сином-підлітком проходить військові навчання (фото)

Андрій Джеджула підтримував та надихав 15-річного сина

У співака Віталія Козловського, який служить в ЗСУ, нещодавно народився син. А український ведучий та шоумен Андрій Джеджула поділився з фанатами світлинами з 15-річним сином Даніелем, чоловік розповів про військові навчання та успіхи сина.

Днями зірковий тато з сином на сторінці в Instagram розмістили кадри з полігону бойової підготовки. Син шоумена показав, що вміє чудово цілитися та стріляти в мішені на різних відстанях і позиціях.

Джеджула з сином

Даніель також навчився заряджати різні види зброї патронами. Андрій Джеджула підтримував та надихав 15-річного сина та допомагав йому своїми порадами.

Підписники подякували телеведучому за чудовий приклад для сина.

Підписники підтримали шоумена і його сина

"Який гарний приклад батька".

"Даніель дуже приємний хлопець. І симпатичний, і скромний, і розумний".

"Сподіваюсь, що ваш син ніколи не піде в армію!"

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