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Ведучий Джеджула показав, як із сином-підлітком проходить військові навчання (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Шоумен Джеджула Новина оновлена 07 квітня 2024, 22:23
Шоумен Джеджула. Фото .instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула підтримував та надихав 15-річного сина

У співака Віталія Козловського, який служить в ЗСУ, нещодавно народився син. А український ведучий та шоумен Андрій Джеджула поділився з фанатами світлинами з 15-річним сином Даніелем, чоловік розповів про військові навчання та успіхи сина.

Днями зірковий тато з сином на сторінці в Instagram розмістили кадри з полігону бойової підготовки. Син шоумена показав, що вміє чудово цілитися та стріляти в мішені на різних відстанях і позиціях.

Андрій Джеджула
Джеджула з сином

Даніель також навчився заряджати різні види зброї патронами. Андрій Джеджула підтримував та надихав 15-річного сина та допомагав йому своїми порадами.

Підписники подякували телеведучому за чудовий приклад для сина.

Андрій Джеджула
Підписники підтримали шоумена і його сина
  • "Який гарний приклад батька".
  • "Даніель дуже приємний хлопець. І симпатичний, і скромний, і розумний".
  • "Сподіваюсь, що ваш син ніколи не піде в армію!"

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон вперше став батьком. Знаменитість разом з коханою Сьюкі Вотерхаус "зловили" папараці на прогулянці з ніжно-рожевою коляскою.

Теги:
#Діти #Шоумен #Андрій Джеджула #ЗСУ