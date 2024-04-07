Ведучий Джеджула показав, як із сином-підлітком проходить військові навчання (фото)
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Андрій Джеджула підтримував та надихав 15-річного сина
У співака Віталія Козловського, який служить в ЗСУ, нещодавно народився син. А український ведучий та шоумен Андрій Джеджула поділився з фанатами світлинами з 15-річним сином Даніелем, чоловік розповів про військові навчання та успіхи сина.
Днями зірковий тато з сином на сторінці в Instagram розмістили кадри з полігону бойової підготовки. Син шоумена показав, що вміє чудово цілитися та стріляти в мішені на різних відстанях і позиціях.
Даніель також навчився заряджати різні види зброї патронами. Андрій Джеджула підтримував та надихав 15-річного сина та допомагав йому своїми порадами.
Підписники подякували телеведучому за чудовий приклад для сина.
- "Який гарний приклад батька".
- "Даніель дуже приємний хлопець. І симпатичний, і скромний, і розумний".
- "Сподіваюсь, що ваш син ніколи не піде в армію!"
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