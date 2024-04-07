Укр

Ведущий Джеджула показал, как с сыном-подростком проходит военные учения (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Шоумен Джеджула Новость обновлена 07 апреля 2024, 22:23
Шоумен Джеджула. Фото instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула поддерживал и вдохновлял 15-летнего сына

У певца Виталия Козловского, который служит в ЗСУ, недавно родился сын. А украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился с фанатами фотографиями с 15-летним сыном Даниэлем, мужчина рассказал о военных учениях и успехах сына.

На днях звездный папа с сыном на странице в Instagram разместили кадры с полигона боевой подготовки. Сын шоумена показал, что умеет отлично целиться и стрелять в мишени на разных расстояниях и позициях.

Андрей Джеджула
Джеджула с сыном

Даниэль также научился заряжать разные виды оружия патронами. Андрей Джеджула поддерживал и вдохновлял 15-летнего сына и помогал ему своими советами.

Подписчики поблагодарили телеведущего за отличный пример для сына.

Андрей Джеджула
Подписчики поддержали шоумена и его сына
  • "Какой хороший пример отца".
  • "Даниэль очень приятный парень. И симпатичный, и скромный, и умный".
  • "Надеюсь, что ваш сын никогда не уйдет в армию!"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда "Сумерки" Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Знаменитость вместе с любимой Сьюки Уотерхаус "поймали" папарацци на прогулке с нежно-розовой коляской.

Теги:
#Дети #Шоумен #Андрей Джеджула #ВСУ