Ведущий Джеджула показал, как с сыном-подростком проходит военные учения (фото)
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Андрей Джеджула поддерживал и вдохновлял 15-летнего сына
У певца Виталия Козловского, который служит в ЗСУ, недавно родился сын. А украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился с фанатами фотографиями с 15-летним сыном Даниэлем, мужчина рассказал о военных учениях и успехах сына.
На днях звездный папа с сыном на странице в Instagram разместили кадры с полигона боевой подготовки. Сын шоумена показал, что умеет отлично целиться и стрелять в мишени на разных расстояниях и позициях.
Даниэль также научился заряжать разные виды оружия патронами. Андрей Джеджула поддерживал и вдохновлял 15-летнего сына и помогал ему своими советами.
Подписчики поблагодарили телеведущего за отличный пример для сына.
- "Какой хороший пример отца".
- "Даниэль очень приятный парень. И симпатичный, и скромный, и умный".
- "Надеюсь, что ваш сын никогда не уйдет в армию!"
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