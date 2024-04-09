У костюмі зіркової свекрухи: Нікола Пельтц вийшла у світ у бренді Victoria Beckham (фото)

29-річна зірка "Трансформерів" показала, як стильно носити елегантне вбрання

Американська актриса та модель, дочка американського мільярдера Нельсона Пельтца та невістка всього зіркового сімейства Бекхемів продемонструвала шикарний образ на черговому заході.

У понеділок, 8 квітня, у день сонячного затемнення 28-річна Нікола Пельтц позувала для фотографів у Нью-Йорку на презентації нового освіжаючого напою.

Для виходу у світ Нікола Пельтц одягла чорний піджак і плісовані штани — витвір однойменного лейбла свекрухи зірки "Термінаторів" — Victoria Beckham, пише видання wwd.com.

Фото: Getty Images

Пельтц Бекхем пов’язала себе узами шлюбу зі старшим сином Вікторії та Девіда Бекхемів, Брукліном, два роки тому. Пара пов’язана загальною любов’ю до тварин, у тому числі до п’яти собак: Лемб, Лейбл, Нала, Ангел та Берді. Пельц Бекхем також управляє власним притулком для собак Yogi’s House, який вона заснувала разом із подругою Еммою Кенні у 2022 році.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Нікола Пельтц дебютувала в кіно у ролі Маккензі у різдвяній комедії "Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено" (2006). У червні 2008 року знялася у музичному кліпі на сингл Майлі Сайрус 7 Things. У 2010 році Нікола знялася в "Володарі стихій" режисера М. Найта Шьямалана, у 2014 році Пельтц з’явилася в четвертому фільмі "Трансформери: Епоха винищення".

11 липня 2020 року були оголошені заручини Ніколи та Брукліна Бекхема. Шлюб молодої пари був укладений 9 квітня 2022 року у Палм-Біч, Флорида, в рамках єврейської церемонії. Подружжя має єврейське походження по батьківській лінії. Під час церемонії пара підписала кетубу, традиційний єврейський шлюбний документ, а також уклала шлюбний контракт.

Раніше ми писали, що для британського дизайнера Вікторії Бекхем Тиждень моди 2024 виявився не найвдалішим. Зірка з’явилася на милицях, а її власний показ зірвали екоактивісти.