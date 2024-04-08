"Жахливий тягар": хвора Кейт Міддлтон і принц Вільям бояться королівського престолу — ЗМІ

Принц і принцеса Уельські перебувають під "некерованим тиском"

Принц Вільям та онкохвора Кейт Міддлтон (як ви, можливо, знаєте) одного разу стануть королем та королевою Великої Британії. Але проблеми зі здоров’ям короля Чарльза III змушують їх турбуватися, що цей момент настане раніше, ніж вони очікували спочатку.

У своїй статті для New York Times колишній головний редактор Vanity Fair Тіна Браун пише: "Майже одночасна звістка про рак Чарльза поставила Вільяма і Кетрін у лякаючу близькість до сходження на трон саме в той момент, коли вони сподівалися, що протягом кількох років зможуть виховувати своїх дітей далеко від уваги громадськості. Мені сказали, що перспектива цього викликає у них сильну тривогу".

Повідомляється, що допомога з боку інших членів сім’ї мізерна, за винятком 73-річної принцеси Анни, сестри Чарльза, і королеви-консорт Камілли. Король Чарльз III довгий час був прихильником скорочення монархії, тому кількість працюючих членів королівської сім’ї досить невелика.

Браун також зазначає, що Кейт — "найпопулярніший член королівської родини після Вільяма" і що "майбутнє монархії висить на нитці, і цією ниткою є вона". "На неї і Вільяма накочує хвиля передчасної відповідальності. Неготові серйозно хвора Кетрін і принц Вільям чекають на жахливий тягар корони", — пише ексредактор.

Видання people пише, що 75-річний король Чарльз, схоже, почувається дуже добре на тлі лікування і навіть потенційно скоро вирушить в офіційну королівську поїздку до Австралії. Багатообіцяючою ознакою його прогресу є те, що на Великдень король Чарльз вперше після повідомлення про рак вийшов на публіку, відвідавши церкву разом із членами королівської родини.