"Я вообще никаких кастингов не получала": актриса Иванна Сахно рассказала о трудностях в начале карьеры (видео)

Иванна Сахно не сразу нашла хорошую команду для сотрудничества

Украинка Иванна Сахно, ставшая звездой Голливуда, поделилась, на какие трудности она наталкивалась в начале карьеры. Запрет разговаривать на украинском языке, три разных команды агентов и менеджеров — вот что ждало будущую актрису в Голливуде.

Об этом Иванна Сахно рассказала на интервью Роману Кравцу. Актриса поделилась, что труднее всего было переживать Революцію гідності на расстоянии от Украины и близких.

"Труднее всего в тот период… Достаточно через год после того, как я переехала в Лос-Анджелес, была Революція гідності. Это был первый раз, когда я приехала в свою семью в Украину. И это было тяжело, потому что я здесь осталась, на Евромайдане на пару недель. Вернулась и все, что я помню в то время, это мы сидели в радио. Была такая программа, когда говорили, что кого-то не могут найти, то номера машин, ты помогаешь просто людям, помогаешь друг другу.Это было действительно тяжело, быть далеко от Украины и переживать то, что происходило на тот момент в Киеве. И когда уже произошла аннексия Крыма, все эти вещи были самыми тяжелыми", — поделилась актриса.

Трудности, с которыми актриса столкнулась в Америке в начале карьеры, были связаны в основном с языком и акцентом. Иванна также делится, что в первый год сотрудничества с менеджерами она не ходила по кастингам, а участвовала в рекламах.

"Первый год, когда я с ними начала работать, я вообще никаких кастингов не получала. Я старалась "аппликовать" через интернет на какие-то музыкальные видео или рекламы. Поэтому у меня заняло достаточно много лет найти свою команду. У меня было, наверное, три разных команды агентов и менеджеров до того момента, когда я нашла тех людей, с которыми мы понимаем друг друга и куда мы идем вместе», — поделилась актриса.

Напомним, что Иванна Сахно активно поддерживает Украину. Недавно актриса рассказала, как в Голливуде относятся к россиянам после начала полномасштабного вторжения и как воспринимают в Америке войну.