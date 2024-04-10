37-річна ведуча Іванна Онофрійчук вагітна первістком (фото)

Іванна відповідально планувала вагітність

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка мешкає у Швейцарії, повідомила, що чекає на першу дитину. Вона разом із чоловіком Алмазом давно мріяли про вагітність та батьківство.

Радісну новину Іванна повідомила в інтерв’ю для Viva. Ведуча зізналася, що має тісний зв’язок з дитинкою, хоч вона ще не народилася.

Зірка поділилася, що мала багато страхів, які навіяли їй інші. Однак попри це вони з чоловіком неймовірно щасливі.

" Навколо мене багато людей і всі розповідають різні історії, діляться своїм досвідом, у тому числі негативним. Чужі страхи посилювали мої власні, тож спочатку було непросто. А у мене ще й мама забобонна (сміється). Все це впливає на психіку", — ділиться Іванна.

До планування вагітності Іванна поставилася дуже відповідально. Вони разом із коханим відмовилися від шкідливих звичок і почали приймати вітаміни.

"Ми з чоловіком усвідомлювали, що нам не по 20 років, тож треба перевірити стан репродуктивного здоров'я, бо воно не може бути завжди супер якісним і чекати, поки ми надумаємо завагітніти. На етапі обстежень стало зрозуміло, що його потрібно поліпшувати. Тож ми приймали спеціальні вітаміни і відмовилися від шкідливих звичок", — зізнається Іванна.

Про стать дитинки майбутні батьки поки мовчать. Однак Іванна зазначила, що мріє стати багатодітною мамою.

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