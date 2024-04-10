37-летняя ведущая Иванна Онофрийчук беременна первенцем (фото)

Иванна ответственно планировала беременность

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук, проживающая в Швейцарии, сообщила, что ждет первого ребенка. Она вместе с мужем Алмазом давно мечтали о беременности и отцовстве.

Радостную новость Иванна сообщила в интервью для Viva. Ведущая призналась, что имеет тесную связь с ребенком, хотя он еще не родился.

Звезда поделилась, что имела много страхов, которые навеяли ей другие. Однако, несмотря на это, они с мужчиной невероятно счастливы.

"Вокруг меня многие люди и все рассказывают разные истории, делятся своим опытом, в том числе отрицательным. Чужие страхи усиливали мои собственные, так что сначала было непросто. А у меня еще и мама суеверная (смеется). Все это влияет на психику", — делится Иванна.

К планированию беременности Иванна отнеслась очень ответственно. Они вместе с любимым отказались от вредных привычек и принялись принимать витамины.

"Мы с мужем осознавали, что нам не по 20 лет, поэтому нужно проверить состояние репродуктивного здоровья, потому что оно не может быть всегда супер качественным и ждать, пока мы вздумаем забеременеть. На этапе обследований стало понятно, что его нужно улучшать. Мы принимали специальные витамины и отказались от вредных привычек», – признается Иванна.

О полу ребенка будущие родители пока молчат. Однако Иванна отметила, что мечтает стать многодетной матерью.

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