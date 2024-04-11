85-річна матір короля Іспанії Софія раптово потрапила до лікарні

85-річна Софія - дуже активна особистість

Поки принцеса Уельська Кейт Міддлтон бореться із онкологічною хворобою, стало відомо про іншу неприємну історію, пов'язану зі здоров'ям королівської особи в Іспанії. Матір короля Іспанії Філіпа VI – 85-річну Софію — госпіталізували до однієї з клінік Мадриду.

Софія мала проблеми зі здоров’ям через інфекцію сечовивідних шляхів. Про хворобу королівської особи повідомило іспанське видання El Mundo.

Король Філіп відвідав матір у мадридський лікарні та запевнив, що жінка дуже бадьора, "здорова і хоче якомога швидше повернутися додому". Правда, Філіп не став уточнювати, коли Софія залишить лікарняні стіни.

Додамо, що 85-річна мати Філіпа VI дуже активна особистість. В її кімнаті у палаці Ла Сарсуела є біговий тренажер, адже вона хоче бути в тонусі. Також Софія дотримується дієти ваганів та не вживає м’ясо та рибу.

Жінка у поважному віці, але має щільний графік публічних заходів разом зі своїм сином та його дружиною, королевою Летицією. Також вона активно займається спонсорською діяльністю.

Раніше "Телеграф" писав, що Кейт Міддлтон під час проходження хіміотерапії порушила королівський протокол. Кейт звернулася до всіх, хто підтримав її морально.