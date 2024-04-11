85-летняя мать короля Испании София внезапно попала в больницу

85-летняя София – очень активная личность

Пока принцесса Уэльская Кейт Миддлтон борется с онкологической болезнью, стало известно о другой неприятной истории, связанной со здоровьем королевской особы в Испании. Мать короля Испании Филиппа VI – 85-летнюю Софию — госпитализировали в одну из клиник Мадрида.

София имела проблемы со здоровьем из-за инфекции мочевыводящих путей. О болезни королевского лица сообщило испанское издание El Mundo.

Король Филипп посетил мать в мадридской больнице и заверил, что женщина пребывает в бодром состоянии, "здоровая и хочет поскорее вернуться домой". Правда, Филипп не стал уточнять, когда София покинет больничные стены.

Добавим, что 85-летняя мать Филиппа VI очень активная личность. В ее комнате во дворце Ла Сарсуэла есть беговой тренажер, ведь она хочет быть в тонусе. Также София придерживается диеты ваганов и не употребляет мясо и рыбу.

Женщина в почтенном возрасте, но имеет плотный график публичных мероприятий вместе со своим сыном и его женой, королевой Летицией. Также она активно занимается спонсорской деятельностью.

Ранее "Телеграф" писал, что Кейт Миддлтон во время прохождения химиотерапии нарушила королевский протокол. Кейт обратилась ко всем, кто поддержал ее морально.