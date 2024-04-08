В ультракороткій сукні та туфлях з тенісними м’ячиками: Зендея вразила образом в Римі (фото)

Зірка прикула до себе увагу публіки

Акторка Зендея для прем’єр та фотоколів фільмів, у яких вона знімається, завжди обирає стильні та неординарні образи. Зірка вражає ретельною підготовкою до важливих подій та не забуває демонструвати струнку фігуру. Наприклад, для прем’єри фільму "Суперники" Зендея обрала сукню з тематичним принтом.

Для фотокола цього ж фільму акторка обрала не менш стильний та цікавий лук. Зірка прикула до себе всі погляди і точно була в центрі уваги. Подія відбулася сьогодні, 8 квітня, в Італії, Римі.

Так, на фотоколі фільму "Суперники" Зендея з’явилася у сріблястій короткій сукні з глибоким декольте. Родзинкою образу стали тематичні туфлі білого кольору на підборах з салатовими тенісними м'ячиками. Вони чудового доповнили лук та зробили його особливим.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Зачіску Зендея обрала вишукану і лаконічну водночас: зірка вклала волосся назад і воно. Срібні сережки та вечірній макіяж зробили образ більш розкішним та стильним.

Фото: Getty Images

У фільмі "Суперники" розповідається про талановиту тенісистку в минулому, яку й зіграла Зендея, яка стала тренеркою. Її чоловік, також тенісист, зазнає невдач у своїй кар’єрі через низку програшів. Його новим суперником на турнірі став його ексдруг та за сумісництвом колишній коханий його дружини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Гайді Клум зловили папараці у Каліфорнії. Зірка мала свіжий вигляд та мило позувала.