Козловський проникливо згадав про покійного батька та показав архівні фото

Віталій зворушливо згадав тата, який помер 2021 року

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно став батьком, зворушливо звернувся до покійного тата Віталія Сергійовича. Сьогодні, 12 квітня, батько Віталія мав би святкувати день народження.

Артист згадав найріднішу людину та на сторінці в Instagram та розмістив архівні кадри з татом, де всі щасливі та усміхнені. На фото Козловський святкував з батьком його 74-річчя, тримаючи в руках святковий торт.

Віталій з батьком. Фото instagram.com/vkozlovskiy

А на іншій світлині вже зображений портрет батька, біля якого букет жовтих троянд. "Тату, сьогодні тобі 77! Все, що ти бажав, все здійснилося… Люблю тебе! Ти завжди в моєму серці, мій янголе. А тепер я тебе бачу у своєму синочку", — щиро написав артист.

Покійний Віталій Сергійович. Фото instagram.com/vkozlovskiy

Підписники підтримали Віталія, висловивши щире співчуття.

Нагадаємо, що батько Віталія Козловського помер влітку 2021 року. Співак розповідав, що тато мав проблеми з легенями, він не шанував своє здоров’я та багато курив. Його життя забрала хвороба.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Тоня Матвієнко розповіла останні слова своєї легендарної мами — Ніни Матвієнко. Артистка розмірковувала про своє життя та просила молитися за Україну.