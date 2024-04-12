Козловский проникновенно вспомнил о покойном отце и показал архивные фото

Виталий трогательно вспомнил отца, который умер в 2021 году

Украинский исполнитель Виталий Козловский, который недавно впервые стал отцом, трогательно обратился к покойному папе Виталию Сергеевичу. Сегодня, 12 апреля, отец Виталия должен был праздновать день рождения.

Артист вспомнил самого родного человека и на странице в Instagram разместил архивные кадры с папой, где все счастливы и улыбаются. На фото Козловский отпраздновал с отцом его 74-летие, держа в руках красивый торт.

Виталий с отцом. Фото instagram.com/vkozlovskiy

А на другой фотографии уже изображен портрет отца, возле которого букет желтых роз. "Папа, сегодня тебе 77! Все, что ты желал, все свершилось… Люблю тебя! Ты всегда в моем сердце, мой ангел. А теперь я тебя вижу в своем сыночке", — искренне написал артист.

Покойный Виталий Сергеевич. Фото instagram.com/vkozlovskiy

Подписчики поддержали Виталия, выразив искренние соболезнования.

Напомним, что отец Виталия Козловского скончался летом 2021 года. Певец рассказывал, что у папы были проблемы с легкими, он не берег свое здоровье и много курил. Его жизнь унесла болезнь.

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