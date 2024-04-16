Потап різко відповів хейтерам Насті Каменських

Чимало юзерів назвали пісню Moloko "повною маячнею"

Українську співачку Настю Каменських захейтили після після виходу провокативного кліпу Moloko. У своєму фотоблозі артистка записала відеоролик, у якому підспівувала та підтанцьовувала під власну композицію.

Український репер та продюсер Потап публічно підтримав співачку Настю Каменських після виходу її нової пісні. Під публікацією в Instagram він залишив короткий коментар: "Це буде суперхіт".

Потап у захваті від нової композиції Насті

Чимало юзерів назвали пісню "повною маячнею" та були здивовані рядкам пісні, де співається про молоко: "Що? Супер? Молоко? Серйозно?", "Беруть сумніви".

Реакція підписників переважно нищівна

На критику репер різко відповів: "Немає сумнівів", "Пісня запалює!", "Трек в яблучко!".

Настя в образі. Скріншот відео

Попри хейт деяким фанам пісня все ж сподобалася, вони підкреслили, що новинка Насті дуже запальна та нагадує латиноамериканський контент. Фанати наголосили, що Настя сама вирішує, що їй співати, а що ні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Потап виступив у проросійському клубі в Німеччині, куди приїжджають співаки з країни-агресорки. Артист виконував чимало російськомовних композицій гуртів "Потап і Настя", "Врємя і Стекло" та Mozgi.