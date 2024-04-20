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На премʼєрі "Каскадерів": Емілі Блант і Раян Гослінг зачарували стильними образами в Берліні (фото)

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Вікторія Козар Вікторія Козар
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Емілі Блант і Раян Гослінг відвідали прем'єру стрічки "Каскадери"
Емілі Блант і Раян Гослінг відвідали прем'єру стрічки "Каскадери". Фото Getty Images

Знаменитості вразили шанувальників модними луками

Відомі актори Емілі Блант і Раян Гослінг зіграли разом у американському бойовику режисера Девіда Літча — "Каскадери". Тепер вони з'явилися разом на прем’єрі цієї стрічки в Німеччині. До речі, нещодавно Гослінг приходив на популярну американську телепрограму — "Нічне шоу з Джиммі Феллоном".

Емілі Блант і Раян Гослінг спільно відвідали кінотеатр UCI Luxe Mercedes Platz у Берліні. Їх образи були дуже стильними та вишуканими, тож варто їх розглянути детальніше.

Емілі для прем'єри "Каскадерів" обрала розкішний комбінезон синього кольору з особливими деталями. Помітно, що верхня частина вбрання обшита золотистими листочками, які зробили цей комбінезон особливо ошатним. Витончену талію зірки підкреслив золотистий ремінець, який нагадував змію.

Емілі Блант у синьому комбінезоні
Getty Images

Зірка гармонійно доповнила свій аутфіт, босоніжками золотистого відтінку на високих шпильках. Блант мала легкі хвилясті локони, а ще — довгі прямі сережки та природній макіяж.

Емілі Блант обрала золотисті босоніжки
Getty Images

Щодо Гослінга, то він мав не менш стильний образ. Раян прийшов на прем'єру стрічки у темно-синьому костюмі, що дуже йому пасував. Піджак актора підкреслював його спортивну статуру та був обрамлений білими смужками.

Раян Гослінг обрав темно-синій костюм
Getty Images

Під ним — класична сорочка ніжно-бузкового відтінку. Також Гослінг обрав штани темно-синього кольору, що мали прямий крій. З взуття актор обрав темно-сині блискучі туфлі з круглим носиком.

Нещодавно "Телеграф" писав про вишуканий лук Емілі Блант на вечірку Chanel. Вона обрала лавандову атласну сукню з відкритими плечима. Також знаменитість приділила увагу аксесуарам — об'ємному ланцюжку, незвичним сережкам і позолоченим браслетам.

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