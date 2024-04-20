На премьере "Каскадеров": Эмили Блант и Райан Гослинг очаровали стильными образами в Берлине (фото)

Знаменитости поразили поклонников модными луками

Известные актеры Эмили Блант и Райан Гослинг сыграли вместе в американском боевике режиссера Дэвида Литча — "Каскадеры". Теперь они появились вместе на премьере этой картины в Германии. Кстати, недавно Гослинг приходил на популярную американскую телепрограмму – "Ночное шоу с Джимми Феллоном".

Эмили Блант и Райан Гослинг совместно посетили кинотеатр UCI Luxe Mercedes Platz в Берлине. Их образы были очень стильными и изысканными, поэтому следует их рассмотреть подробнее.

Эмили для премьеры "Каскадеров" выбрала роскошный комбинезон синего цвета с особыми деталями. Заметно, что верхняя часть наряда обшита золотистыми листочками, которые сделали этот комбинезон особенно нарядным. Изящную талию звезды подчеркнул золотистый ремешок, напоминавший змею.

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Звезда гармонично дополнила свой аутфит, босоножками золотистого оттенка на высоких шпильках. Блант имела легкие волнистые локоны, а еще длинные прямые серьги и естественный макияж.

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Что касается Гослинга, то у него был не менее стильный образ. Райан пришел на премьеру ленты в темно-синем костюме, который ему очень подходил. Пиджак актера подчеркивал его спортивное телосложение и был обрамлен белыми полосками.

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Под ним – классическая рубашка нежно-сиреневого оттенка. Также Гослинг выбрал брюки темно-синего цвета, которые имели прямой крой. Из обуви актер выбрал темно-синие блестящие туфли с круглым носиком.

Недавно "Телеграф" писал об изысканном луке Эмили Блант на вечеринку Chanel. Она выбрала лавандовое атласное платье с открытыми плечами. Также знаменитость уделила внимание аксессуарам – объемной цепочке, необычным серьгам и позолоченным браслетам.