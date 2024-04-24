Стало відомо, хто оголошуватиме бали від України на Євробаченні 2024

Речницею від України на конкурсі стала співачка Джамала

Незабаром у Мальме відбудеться Євробачення 2024. Речницею від України на міжнародному пісенному конкурсі стала українська співачка Джамала, яка перемогла на Євробаченні у Стокгольмі в 2016 році.

На сайті "Суспільного мовлення" повідомили, що Джамала оголошуватиме бали українського національного журі конкурсантам у прямому ефірі гранд-фіналу 11 травня. Співачка наголосила, що для неї це дуже велика відповідальність.

Джамала оголошуватиме бали. Фото facebook.com/suspilne.eurovision

"Хоча в багатьох ролях доводилося побувати за ці сім років, але оголошувати оцінки від власної країни – це буде мій перший такий досвід. Насправді це дуже велика відповідальність, мені здається. Тим паче, що Швеція для мене деякою мірою близька країна, яка займає особливу частинку мого серця з 2016 року. Саме в Мальме я не була, але сподіваюсь, що відчую через прямий ефір цю неймовірну атмосферу конкурсу й місто. Бажаю кожному учаснику успіху. Бажаю кожному учаснику успіху, і головне – бути зібраним. Бажаю кожному гідно представити свою країну", — висловилася Джамала.

Додамо, що представниці України alyona alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" виступатимуть у першому півфіналі. Згідно з жеребкуванням, вони вийдуть на сцену п'ятими. Букмекери протягом тривалого часу пророкували дівчатам перше місце, проте згодом прогнози різко змінили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна втратила друге місце у рейтингу букмекерів на Євробачення 2024 року. Стало відомо, хто посунув Україну вниз у рейтингу букмекерів.