Після другої репетиції шанси України на перемогу на Євробаченні зросли: букмекери оновили рейтинг
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Євробачення 2024 вже скоро
Ставки букмекерів щодо перемоги України на Євробаченні 2024 постійно змінюються. Відразу після нашого Нацвідбору, ми опинилися на першому місці, пізніше Україну змістила на друге місце Хорватія, а згодом ми вперше виявилися поза трійкою лідерів і посіли п’яте місце. Однак після другої репетиції alyona alyona і Jerry Heil ситуація змінилася.
Україна піднялася в рейтингу букмекерів на 4 місце з коефіцієнтом 11%. Про це повідомили на Eurovision World.
На першому місці тепер Швейцарія (23%), на другому — Хорватія (20%), та третьому — Італія (12%). П’яте місце посіли Нідерланди з коефіцієнтом 8%.
Україна піднялася в рейтингу після другої репетиції alyona alyona і Jerry Heil на сцені Євробачення у Мальме. Також стало відомо, що режисерка кліпів Дуа Ліпи та Дженіфер Лопес Таню Муіньо поставить номер від України. Авторка проробила величезну роботу і кардинально змінила концепцію виступу виконавиць. Тепер співачки будуть одягнені у світлі костюми з обладунками на "вогняній сцені", що символізує боротьбу українського народу.
Вже 7 травня відбудеться 68-й пісенний конкурс Євробачення. Ведучими випала честь стати 54-річній Петре Меде та 45-річній Малін Акерман. alyona alyona & Jerry Heil виступлять з піснею "Teresa & Maria" у першому півфіналі 7 травня.
Раніше "Телеграф" ділився повним списком учасників Євробачення 2024 та їхніми піснями. Конкурс проходитиме у три етапи – перший півфінал відбудеться 7 травня, другий півфінал – 9 травня, та фінал – 11 травня.