Після другої репетиції шанси України на перемогу на Євробаченні зросли: букмекери оновили рейтинг

Євробачення 2024 вже скоро

Ставки букмекерів щодо перемоги України на Євробаченні 2024 постійно змінюються. Відразу після нашого Нацвідбору, ми опинилися на першому місці, пізніше Україну змістила на друге місце Хорватія, а згодом ми вперше виявилися поза трійкою лідерів і посіли п’яте місце. Однак після другої репетиції alyona alyona і Jerry Heil ситуація змінилася.

Україна піднялася в рейтингу букмекерів на 4 місце з коефіцієнтом 11%. Про це повідомили на Eurovision World.

На першому місці тепер Швейцарія (23%), на другому — Хорватія (20%), та третьому — Італія (12%). П’яте місце посіли Нідерланди з коефіцієнтом 8%.

Україна піднялася в рейтингу після другої репетиції alyona alyona і Jerry Heil на сцені Євробачення у Мальме. Також стало відомо, що режисерка кліпів Дуа Ліпи та Дженіфер Лопес Таню Муіньо поставить номер від України. Авторка проробила величезну роботу і кардинально змінила концепцію виступу виконавиць. Тепер співачки будуть одягнені у світлі костюми з обладунками на "вогняній сцені", що символізує боротьбу українського народу.

Вже 7 травня відбудеться 68-й пісенний конкурс Євробачення. Ведучими випала честь стати 54-річній Петре Меде та 45-річній Малін Акерман. alyona alyona & Jerry Heil виступлять з піснею "Teresa & Maria" у першому півфіналі 7 травня.

Раніше "Телеграф" ділився повним списком учасників Євробачення 2024 та їхніми піснями. Конкурс проходитиме у три етапи – перший півфінал відбудеться 7 травня, другий півфінал – 9 травня, та фінал – 11 травня.