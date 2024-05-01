Сцена у "вогні": з’явилися кадри з другої репетиції alyona alyona і Jerry Heil на Євробачення 2024 (відео)

Виконавиці постали у нових образах та з неймовірними декораціями

Вже за лічені дні відбудеться Євробачення 2024. Представниці України alyona alyona і Jerry Heil провели другу репетицію виступу і показали, як буде виглядати сцена та їхні нові костюми.

Виконавиці постали у світлих вбраннях та вогняному фоні. Фрагментом відео поділилися на suspilne.media.

На сцені виконавиці без танцівників та беквокалу. Співачки постали у світлих вбраннях та з обладунками. Jerry Heil босоніж підкорює вершину "гори" — кам’яної декорації. Позаду неї вогняні спалахи на величезному екрані, інтенсивність яких збільшується.

Варто зазначити, що номер представниць України на Євробаченні 2024 поставила режисерка Таню Муіньо, номінантка двох премій Греммі. Вона також зрежисувала кліпи для Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia, Дуа Ліпи, Дженніфер Лопес та ін.

Нагадаємо, що 68-й пісенний конкурс Євробачення 2024 відбудеться у шведському місті Мальме. alyona alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" виступлять у першому півфіналі 7 травня. Другий півфінал відбудеться 9 травня, гранд-фінал — 11-го. Ведучі конкурсу Євробачення 2024 — шведська шоувумен та комікеса Петре Меде, а також канадська актриса та модель Малін Акерман.

Раніше "Телеграф" розповідав, що речницею від України Євробаченні 2024 стала українська співачка Джамала. Саме вона оголошуватиме бали українського національного журі конкурсантам у прямому ефірі гранд-фіналу 11 травня.