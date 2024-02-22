Правительства Украины и Польши проведут встречу по поводу блокады: названо место и дата

Для поиска решений необходимы технические переговоры на уровне ЕС

Представители польского и украинского правительств встретятся в Варшаве 28 марта, чтобы обсудить ситуацию на польско-украинской границе, которая сложилась из-за протестов польских фермеров. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска для поиска решения ситуации нужны технические переговоры на уровне ЕС.

Соответствующее заявление Туск сделал во время своей пресс-конференции. Он добавил, что вынужден был отклонить приглашение президента Украины Владимира Зеленского о правительственной встрече на границе. По словам Туска, такая встреча была бы сугубо символической.

"Украинская сторона также понимает, что лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность — нам ведь не нужно символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности", — объяснил Дональд Туск.

Зеленский призвал поляков остановить блокировку границы

По словам премьера Польши, правительству необходимо собрать конкретные предложения по вопросам рынка и сельского хозяйства. Для поиска решений необходимы технические переговоры на уровне ЕС.

Для этого Дональд Туск 23 февраля планирует встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудить возможные изменения в условиях торговли с Украиной.

"Я хотел бы, чтобы все осознавали, в какой исторический момент мы должны принимать решения (вторая годовщина с начала полномасштабного вторжения России — прим. ред.), когда мы говорим о наших отношениях с соседями, нашей позиции, а также внутренней ситуации, ситуации на границе с Украиной, фермеров, протесты. Должны найти общее решение, чтобы сохранить интересы польских фермеров", — подчеркнул Туск.

По словам Туска, правительство Польши должно достичь определенных договоренностей с протестующими на границе фермерами и вместе с тем не позволить пророссийским активистам использовать протест фермеров в своих интересах.

"Мы не можем позволить тем, кто открыто и активно служит путинской пропаганде, воспользоваться протестом фермеров на границе с Украиной. Любая такая поддержка нарративам Путина является государственной изменой, мы этого терпеть не станем", — подчеркнул премьер Польши.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде выразили готовность присоединиться к миссии по решению зерновой блокады на границе с Польшей. Об этом заявила вице-спикер Елена Кондратюк.