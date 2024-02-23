"Нужно действовать": украинский посол решительно отреагировал на новый скандал с польскими фермерами

Безнаказанность в этой ситуации неприемлема

Посол Украины в Польше Василий Зварыч отреагировал на случай с россыпью украинского зерна, которое после прохождения таможенного контроля следовало транзитом в Германию. Он отметил, что дипломатическое представительство нашей страны требует наказать виновников очередного инцидента.

А также не допустить нормализации подобных действий протестующих. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня утром на железнодорожной станции в Дорогуске злоумышленники открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на колею высыпан рапс", — написал посол.

Украинский дипломат отметил, что посольство Украины в Польше безотлагательно направило официальную ноту в польские органы власти и требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем.

"Безнаказанность неприемлема. Преступники, презирающие и уничтожающие чужое имущество, должны предстать перед законом. Правовое государство, которым является Польша, должно действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно", — подчеркнул Василий Зварыч.

Отметим, что перевозившая груз "Укрзализныця" готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

Ранее "Телеграф" писал, что польские фермеры, устроившие блокаду границы с Украиной, планируют акции протеста на границе с еще одной страной. С 1 марта поляки будут лоцировать пункт пропуска в польском поселке Будзиско на границе с Литвой.