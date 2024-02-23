"Россияне будут под Киевом – и снова будет единство, но уже поздно": Арахамия пожаловался на проблемы с мобилизацией

Армия нуждается в немедленном подкреплении

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сейчас есть большой вызов, связанный с мобилизацией. С одной стороны граждане не хотят вставать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а с другой — есть бригады, которые срочно нужно докомплектовать.

У некоторых из них уровень комплектования всего 40%. Однако можно "доиграться", и тогда "российские войска снова будут под Киевом", о чем Давид Арахамия рассказал журналистке Наталье Мосейчук.

Арахамия о мобилизации в Украине

"Есть очень большой вызов. С одной стороны общество не хочет уже мобилизации, мы это уже видим, с другой стороны в армии нуждаются в мобилизации, потому что есть бригады, где уровень комплектования 40%", — сказал депутат.

Он рассказал, что можно расслабиться, и считать, что маленькие донаты позволяют "отдать долг Родине". Однако это не так. Нардеп спрогнозировал, что российские войска при определенных обстоятельствах могут "мгновенно появиться под Киевом". Тогда люди объединятся, но будет поздно.

"Но можно так доиграться, что будет 20% комплектации… Под Киевом у нас появятся мгновенно войска и "снова единство", но будет уже поздно", — считает Арахамия.

Ранее нардеп рассказал, что в ВСУ много военных, которые еще ни разу со времени полномасштабной войны не были на фронте. По словам Арахамии, из 900 тысяч лишь треть воюет с врагом. Это стало известно во время проведения аудита.

Военные, которые еще не воевали, будут направлены на обучение. После этого ими пополнят подразделения на передовой.

"Телеграф" ранее сообщал, что Арахамия назвал условия, при которых украинским властям придется мобилизовать больше людей. Это зависит от помощи одной страны.