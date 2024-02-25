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10 800 и 14 400 гривен для украинцев: кто и как может получить денежную помощь

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украинцы могут получить 10 800 или 14 400 гривен
Украинцы могут получить 10 800 или 14 400 гривен. Фото Открытые источники

Озвучен список документов, которые нужны для получения

Во время войны украинцы продолжат получать различную финансовую помощь и одной из них являются выплаты 10 800 и 14 400 гривен. Однако претендовать на этот вид выплат могут только некоторые категории граждан.

Благотворительный фонд "СОС Детские Городки" открывает 2 вида регистрации на получение денежной помощи. Она предусмотрена для жителей 14 областей. Об этом пишет издание "На пенсии".

Так, претендовать на выплату в размере 10800 грн могут: приемные семьи (ПС), детские дома семейного типа (ДБСТ) и опекуны (попечители), в семьи которых были устроены ребенок/дети до 18 лет в течение 2024 календарного года.

Жители каких областей могут получить деньги

  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Львовская,
  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Черновицкая,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Николаевская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Херсонская,
  • Сумская
  • Одесская область.

Выплата составляет 10800 грн на 1 ребенка, устроенного в семье ПС, ДБСТ, опекунов (попечителей). Выплачивать деньги будут на банковский счет заявителя тремя платежами ежемесячно в течение трех календарных месяцев, размер одного платежа – 3600 грн. Для этого потребуются следующие документы:

  • оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);
  • оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей, устроенных в семейные формы воспитания (ПС, ДБСТ, к семьям опекунов (попечителей);
  • оригинал заявления законного представителя ребенка;
  • копия паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей);
  • в случае ID – копия ID;
  • копия документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страница паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справка о зарегистрированном/задекларированном месте жительства лица);
  • копия РКНОПП заявителя (законного представителя ребенка);
  • копия справки внутренне перемещенного лица заявителя и ребенка/детей (при);
  • копия документа о создании ПС, ДБСТ и об устройстве ребенка в ПС, ДБСТ;
  • для опекунов (попечителей) – решение суда или органов опеки и попечительства;
  • копия свидетельства о рождении ребенка/детей, устроенных в семейные формы в 2024 году;
  • информация о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);
  • отчет о распределении целевой благотворительной помощи;
  • другие документы при необходимости.

Как и кто может получить 14 400 гривен

Помощь предусмотрена для семей, которые усыновили ребенка или детей в Украине в период с 01.09.2023 года по 31.12.2024 года и предоставившие документы, подтверждающие этот факт. Речь идет о:

  • заявителях, усыновивших ребенка (детей) с инвалидностью;
  • заявителях, усыновивших двух и более детей;
  • заявителях, которые являются ВПЛ,
  • заявителях, усыновивших ребенка (детей), старше 5 лет (на момент усыновления).

Программа выплат не включает внутрисемейное усыновление (усыновление ребенка или детей одним из супругов ребенка другого из супругов). Размер денежной помощи составляет 10800 грн – в случае усыновления одного ребенка и 14400 грн – в случае усыновления одного ребенка с инвалидностью. Средства выплачиваются одним платежом. Список документов:

  • оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);
  • оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей;
  • оригинал согласия на обработку информации, являющейся тайной усыновления;
  • оригинал заявления законного представителя ребенка;
  • копию паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей);
  • в случае ID – копия ID;
  • копию документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страница паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справка о зарегистрированном/задекларированном месте жительства);
  • копию РКНОПП заявителя (законного представителя ребенка);
  • копию решения суда об усыновлении ребенка (детей);
  • копию свидетельства о рождении ребенка/детей или решении суда;
  • информацию о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);
  • копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица заявителя (при наличии);
  • отчет о распределении целевой благотворительной помощи;
  • другие документы при необходимости.

Как получить денежную помощь

Если вы подходите по всем пунктам, вам необходимо зарегистрироваться в форме и далее следовать инструкциям. Для приемных семей, детских домов семейного типа и опекунов (попечителей) – одна форма, для усыновителей – другая форма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут получить от 15 до 50 тысяч гривен. Претендовать на получение средств могут 4 категории граждан.

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