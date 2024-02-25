10 800 и 14 400 гривен для украинцев: кто и как может получить денежную помощь

Озвучен список документов, которые нужны для получения

Во время войны украинцы продолжат получать различную финансовую помощь и одной из них являются выплаты 10 800 и 14 400 гривен. Однако претендовать на этот вид выплат могут только некоторые категории граждан.

Благотворительный фонд "СОС Детские Городки" открывает 2 вида регистрации на получение денежной помощи. Она предусмотрена для жителей 14 областей. Об этом пишет издание "На пенсии".

Так, претендовать на выплату в размере 10800 грн могут: приемные семьи (ПС), детские дома семейного типа (ДБСТ) и опекуны (попечители), в семьи которых были устроены ребенок/дети до 18 лет в течение 2024 календарного года.

Жители каких областей могут получить деньги

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Киевская,

Черниговская,

Черновицкая,

Полтавская,

Харьковская,

Николаевская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Херсонская,

Сумская

Одесская область.

Выплата составляет 10800 грн на 1 ребенка, устроенного в семье ПС, ДБСТ, опекунов (попечителей). Выплачивать деньги будут на банковский счет заявителя тремя платежами ежемесячно в течение трех календарных месяцев, размер одного платежа – 3600 грн. Для этого потребуются следующие документы:

оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);

оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей, устроенных в семейные формы воспитания (ПС, ДБСТ, к семьям опекунов (попечителей);

оригинал заявления законного представителя ребенка;

копия паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей);

в случае ID – копия ID;

копия документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страница паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справка о зарегистрированном/задекларированном месте жительства лица);

копия РКНОПП заявителя (законного представителя ребенка);

копия справки внутренне перемещенного лица заявителя и ребенка/детей (при);

копия документа о создании ПС, ДБСТ и об устройстве ребенка в ПС, ДБСТ;

для опекунов (попечителей) – решение суда или органов опеки и попечительства;

копия свидетельства о рождении ребенка/детей, устроенных в семейные формы в 2024 году;

информация о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);

отчет о распределении целевой благотворительной помощи;

другие документы при необходимости.

Как и кто может получить 14 400 гривен

Помощь предусмотрена для семей, которые усыновили ребенка или детей в Украине в период с 01.09.2023 года по 31.12.2024 года и предоставившие документы, подтверждающие этот факт. Речь идет о:

заявителях, усыновивших ребенка (детей) с инвалидностью;

заявителях, усыновивших двух и более детей;

заявителях, которые являются ВПЛ,

заявителях, усыновивших ребенка (детей), старше 5 лет (на момент усыновления).

Программа выплат не включает внутрисемейное усыновление (усыновление ребенка или детей одним из супругов ребенка другого из супругов). Размер денежной помощи составляет 10800 грн – в случае усыновления одного ребенка и 14400 грн – в случае усыновления одного ребенка с инвалидностью. Средства выплачиваются одним платежом. Список документов:

оригинал согласия на обработку персональных данных заявителя (законного представителя ребенка);

оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка/детей;

оригинал согласия на обработку информации, являющейся тайной усыновления;

оригинал заявления законного представителя ребенка;

копию паспорта заявителя (законного представителя ребенка/детей);

в случае ID – копия ID;

копию документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страница паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справка о зарегистрированном/задекларированном месте жительства);

копию РКНОПП заявителя (законного представителя ребенка);

копию решения суда об усыновлении ребенка (детей);

копию свидетельства о рождении ребенка/детей или решении суда;

информацию о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);

копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица заявителя (при наличии);

отчет о распределении целевой благотворительной помощи;

другие документы при необходимости.

Как получить денежную помощь

Если вы подходите по всем пунктам, вам необходимо зарегистрироваться в форме и далее следовать инструкциям. Для приемных семей, детских домов семейного типа и опекунов (попечителей) – одна форма, для усыновителей – другая форма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут получить от 15 до 50 тысяч гривен. Претендовать на получение средств могут 4 категории граждан.