10 800 та 14 400 гривень для українців: хто та як може отримати грошову допомогу

Озвучено список документів, які потрібні для отримання

Під час війни українці продовжать отримувати різну фінансову допомогу та однією з них є виплати 10 800 та 14 400 гривень. Однак претендувати на цей вид виплат можуть лише деякі категорії громадян.

Благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка" відкриває 2 види реєстрації на отримання грошової допомоги. Вона призначена для мешканців 14 областей. Про це пише видання "На пенсії".

Так, претендувати на виплату у розмірі 10800 грн можуть: прийомні сім’ї (ПС), дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та опікуни (піклувальники), у сім’ї яких було влаштовано дитину/діти до 18 років протягом 2024 календарного року.

Жителі яких областей можуть отримати гроші

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Львівська,

Київська,

Чернігівська,

Чернівецька,

Полтавська,

Харківська,

Миколаївська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Херсонська,

Сумська

Одеська область.

Виплата складає 10800 грн на 1 дитину, влаштовану в сім’ї ПС, ДБСТ, опікунів (піклувальників). Виплачуватимуть гроші на банківський рахунок заявника трьома платежами щомісячно протягом трьох календарних місяців, розмір одного платежу – 3600 грн. Для цього будуть потрібні такі документи:

оригінал згоди на обробку персональних даних заявника (законного представника дитини);

оригінал згоди на обробку персональних даних дитини/дітей, влаштованих у сімейні форми виховання (ПС, ДБСТ, до сімей опікунів (піклувальників);

оригінал заяви законного представника дитини;

копія паспорта заявника (законного представника дитини/дітей);

у разі ID – копія ID;

копія документа, що підтверджує зареєстроване/задеклароване місце проживання (для паспорта громадянина України старого зразка – сторінка паспорта з відміткою про реєстрацію, у разі подання паспорта у формі ID-картки – довідка про зареєстроване/задеклароване місце проживання особи);

копія РКНОВП заявника (законного представника дитини);

копія довідки внутрішньо переміщеної особи заявника та дитини/дітей (за наявності);

копія документа про створення ПС, ДБСТ та про влаштування дитини у ПС, ДБСТ;

для опікунів (піклувальників) – рішення суду або органів опіки та піклування;

копія свідоцтва про народження дитини/дітей, влаштованих у сімейні форми у 2024 році;

інформація про банківські реквізити заявника (законного представника дитини);

звіт про розподіл цільової благодійної допомоги;

інші документи за потреби.

Як і хто може отримати 14 400 гривень

Допомога передбачена для сімей, які усиновили дитину чи дітей в Україні в період з 01.09.2023 року по 31.12.2024 року та надали документи, що підтверджують цей факт. Мова йде про:

заявниках, які усиновили дитину (дітей) з інвалідністю;

заявниках, які усиновили двох та більше дітей;

заявниках, які є ВПО,

заявниках, які усиновили дитину (дітей), віком від 5 років (на момент усиновлення).

Програма виплат не включає внутрішньосімейне усиновлення (усиновлення дитини чи дітей одним із подружжя дитини іншого з подружжя). Розмір грошової допомоги становить 10800 грн – у разі усиновлення однієї дитини та 14400 грн – у разі усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплачуються одним платежем. Перелік документів:

оригінал згоди на обробку персональних даних заявника (законного представника дитини);

оригінал згоди на обробку персональних даних дитини/дітей;

оригінал згоди на обробку інформації, що є таємницею усиновлення;

оригінал заяви законного представника дитини;

копію паспорта заявника (законного представника дитини/дітей);

у разі ID – копія ID;

копію документа, що підтверджує зареєстроване/задеклароване місце проживання (для паспорта громадянина України старого зразка – сторінка паспорта з відміткою про реєстрацію, у разі подання паспорта у формі ID-картки – довідка про зареєстроване/задеклароване місце проживання);

копію РКНОВП заявника (законного представника дитини);

копію рішення суду про усиновлення дитини (дітей);

копію свідоцтва про народження дитини/дітей або рішення суду;

інформацію про банківські реквізити заявника (законного представника дитини);

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника (за наявності);

звіт про розподіл цільової благодійної допомоги;

інші документи за потреби.

Як отримати грошову допомогу

Якщо ви підходите по всіх пунктах, вам необхідно зареєструватися у формі й далі дотримуватися інструкцій. Для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунів (піклувальників) – одна форма, для усиновлювачів – інша форма.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримати від 15 до 50 тисяч гривень. Претендувати на отримання коштів можуть чотири категорії громадян.