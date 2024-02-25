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10 800 та 14 400 гривень для українців: хто та як може отримати грошову допомогу

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Українці можуть отримати 10 800 чи 14 400 гривень Новина оновлена 25 лютого 2024, 17:02
Українці можуть отримати 10 800 чи 14 400 гривень. Фото Відкриті джерела

Озвучено список документів, які потрібні для отримання

Під час війни українці продовжать отримувати різну фінансову допомогу та однією з них є виплати 10 800 та 14 400 гривень. Однак претендувати на цей вид виплат можуть лише деякі категорії громадян.

Благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка" відкриває 2 види реєстрації на отримання грошової допомоги. Вона призначена для мешканців 14 областей. Про це пише видання "На пенсії".

Так, претендувати на виплату у розмірі 10800 грн можуть: прийомні сім’ї (ПС), дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та опікуни (піклувальники), у сім’ї яких було влаштовано дитину/діти до 18 років протягом 2024 календарного року.

Жителі яких областей можуть отримати гроші

  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Львівська,
  • Київська,
  • Чернігівська,
  • Чернівецька,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Миколаївська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Херсонська,
  • Сумська
  • Одеська область.

Виплата складає 10800 грн на 1 дитину, влаштовану в сім’ї ПС, ДБСТ, опікунів (піклувальників). Виплачуватимуть гроші на банківський рахунок заявника трьома платежами щомісячно протягом трьох календарних місяців, розмір одного платежу – 3600 грн. Для цього будуть потрібні такі документи:

  • оригінал згоди на обробку персональних даних заявника (законного представника дитини);
  • оригінал згоди на обробку персональних даних дитини/дітей, влаштованих у сімейні форми виховання (ПС, ДБСТ, до сімей опікунів (піклувальників);
  • оригінал заяви законного представника дитини;
  • копія паспорта заявника (законного представника дитини/дітей);
  • у разі ID – копія ID;
  • копія документа, що підтверджує зареєстроване/задеклароване місце проживання (для паспорта громадянина України старого зразка – сторінка паспорта з відміткою про реєстрацію, у разі подання паспорта у формі ID-картки – довідка про зареєстроване/задеклароване місце проживання особи);
  • копія РКНОВП заявника (законного представника дитини);
  • копія довідки внутрішньо переміщеної особи заявника та дитини/дітей (за наявності);
  • копія документа про створення ПС, ДБСТ та про влаштування дитини у ПС, ДБСТ;
  • для опікунів (піклувальників) – рішення суду або органів опіки та піклування;
  • копія свідоцтва про народження дитини/дітей, влаштованих у сімейні форми у 2024 році;
  • інформація про банківські реквізити заявника (законного представника дитини);
  • звіт про розподіл цільової благодійної допомоги;
  • інші документи за потреби.

Як і хто може отримати 14 400 гривень

Допомога передбачена для сімей, які усиновили дитину чи дітей в Україні в період з 01.09.2023 року по 31.12.2024 року та надали документи, що підтверджують цей факт. Мова йде про:

  • заявниках, які усиновили дитину (дітей) з інвалідністю;
  • заявниках, які усиновили двох та більше дітей;
  • заявниках, які є ВПО,
  • заявниках, які усиновили дитину (дітей), віком від 5 років (на момент усиновлення).

Програма виплат не включає внутрішньосімейне усиновлення (усиновлення дитини чи дітей одним із подружжя дитини іншого з подружжя). Розмір грошової допомоги становить 10800 грн – у разі усиновлення однієї дитини та 14400 грн – у разі усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплачуються одним платежем. Перелік документів:

  • оригінал згоди на обробку персональних даних заявника (законного представника дитини);
  • оригінал згоди на обробку персональних даних дитини/дітей;
  • оригінал згоди на обробку інформації, що є таємницею усиновлення;
  • оригінал заяви законного представника дитини;
  • копію паспорта заявника (законного представника дитини/дітей);
  • у разі ID – копія ID;
  • копію документа, що підтверджує зареєстроване/задеклароване місце проживання (для паспорта громадянина України старого зразка – сторінка паспорта з відміткою про реєстрацію, у разі подання паспорта у формі ID-картки – довідка про зареєстроване/задеклароване місце проживання);
  • копію РКНОВП заявника (законного представника дитини);
  • копію рішення суду про усиновлення дитини (дітей);
  • копію свідоцтва про народження дитини/дітей або рішення суду;
  • інформацію про банківські реквізити заявника (законного представника дитини);
  • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника (за наявності);
  • звіт про розподіл цільової благодійної допомоги;
  • інші документи за потреби.

Як отримати грошову допомогу

Якщо ви підходите по всіх пунктах, вам необхідно зареєструватися у формі й далі дотримуватися інструкцій. Для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунів (піклувальників) – одна форма, для усиновлювачів – інша форма.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримати від 15 до 50 тисяч гривень. Претендувати на отримання коштів можуть чотири категорії громадян.

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#Україна #Допомога #Гроші #Виплати