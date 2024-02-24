Согласилась на ультиматум? Тело Навального передали матери: подробности

В обмен на тело сына у матери оппозиционера требовали закрытые похороны

Мать Алексея Навального Людмила Ивановна, которой в пятницу, 23 февраля, поставили ультиматум о закрытом захоронении без публичного прощания, все же получила тело сына. Однако пока неизвестно, в каком формате пройдут похороны известного российского оппозиционера.

Об этом информируют росСМИ со ссылкой на пост "Команды Навального" в Telegram. Отмечается, что Людмила Ивановна находится в Салехарде, Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, — где находится колония, в которой умер ее сын.

"Тело Алексея отдали матери. Большое спасибо всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока что Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления", — говорится в сообщении.

Информацию подтвердила также спикер Навального Кира Ярмыш.

В то же время неизвестно, согласилась ли мать Навального на ультиматум. Ранее Людмила Навальная заявляла, что собирается провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями, и не соглашается на тайное захоронение. Она хотела, чтобы с ее сыном простились все желающие.

Заметим, что тело Навального должны были вернуть именно 24 февраля, ведь в этот день подходит к концу двое суток, которые законом выделяются на установление причины смерти личности.

Напомним, "Телеграф" писал, что США ввели большой пакет санкций против России в связи со смертью Алексея Навального.