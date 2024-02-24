Хоронить Навального хотят тайно и с задержкой. Чего боятся в Кремле и стоит ли Путину волноваться из-за митингов 2 марта

Тело умершего еще долго может хранить следы насильственной смерти

Со дня убийства Алексея Навального прошло девять дней. Все это время мать политзаключенного пыталась увидеть тело сына и получить разрешение на его погребение. Впрочем, по словам женщины, в морг ее пустили только 22 февраля, а вопрос похорон до сих пор остается открытым, ведь в высоких кабинетах настаивают на тайном захоронении оппозиционера без прощальных церемоний.

Одновременно с этим вдова и дочь умершего встретились с президентом США Джо Байденом и получили от него обещание о введении персональных санкций против всех причастных к убийству Навального. В России же 2 марта планируют провести шествие в память обо всех погибших борцах с путинским режимом, однако пока разрешения на массовые мероприятия активисты не получили.

"Телеграф" выяснял, почему даже после смерти Навального его тело представляет опасность для Кремля и чем может закончиться идея с публичным почитанием памяти убитого оппозиционера.

Время стирает улики?

В первые сутки после гибели супруга Юлия Навальная заявила, что знает, кто именно и по каким причинам убил оппозиционера. Известно ли ей, каким образом это произошло, вдова не говорила. По официальной версии причиной смерти стал отрыв тромба.

Все подтверждающие медицинские и юридические документы у следствия уже готовы, заявила мать Навального, которая лично общалась с криминалистами.

К вечеру 23 февраля соратники оппозиционера сообщили о давлении на близких умершего со стороны следственного комитета. Мол, если они не согласятся на условия, Алексея похоронят на территории колонии, где он отбывал наказание и умер.

Если причину смерти установили в считанные часы и она оказалась условно естественной, возникает вопрос: почему тело умершего так долго не показывали родным и до сих пор не выдали для погребения?

"По закону мне должны сразу отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Зато меня шантажируют, ставят мне условия: где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. В моем присутствии им приходили приказы то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета РФ. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания", — говорит Людмила Навальная.

Мотивация Кремля избежать публичных церемоний прощания с оппозиционером вполне очевидна: на похороны могут прийти тысячи людей, разделяющих политические взгляды Навального, а также журналисты, которые создадут нежелательный для Владимира Путина информационный повод накануне президентских выборов 15-17 марта.

Другое дело — укрывательство тела умершего после судмедэкспертизы даже от матери. По предположению Юлии Навальной, таким образом, убийцы ее мужа пытаются замаскировать следы "очередного путинского новичка" в его организме.

Данная версия выглядит не слишком убедительной, считает экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, если Навального действительно отравили, то рядовые люди не узнают об этом, просто увидев его тело, а вот независимая судебно-медицинская экспертиза следы яда обязательно обнаружит, сколько бы времени не прошло, ведь после смерти обменные процессы в организме прекращаются поэтому вещества не могут выводиться из него и бесследно исчезать.

Таким образом, сокрытие отравления может быть причиной не выдавать тело для проведения дальнейших экспертиз, но не является поводом не показывать его матери в течение недели после смерти.

— Другое дело, если он погиб в результате пыток. Конечно, любой патологоанатом отличит природу повреждений тела, а вот родным можно сказать, что следы на теле — не синяки или ссадины от избиения, а трупные пятна, ведь тело уже начало разлагаться.

Вполне возможно его вообще не собирались убивать. По некоторым данным, в первый день руководство колонии, где это произошло, находилось в шоковом состоянии и не знало, что с этим делать. Потом оказалось, что "все идет по плану", и их за это еще и наградят в Кремле. Но вот эта первая реакция может свидетельствовать о незапланированности убийства или смерти политзаключенного, говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Второй Болотной на болотах не будет

После известия о смерти Алексея Навального в десятках городов России граждане стали приносить цветы к памятникам жертвам репрессий и зажигать там свечи. Реагируя на этот "произвол", власти направили на места силовиков, которые оперативно ликвидировали следы почтения памяти и разгоняли скопления людей.

Более того, шесть жителей Санкт-Петербурга, которых арестовали за возложение цветов к стихийному мемориалу, перед освобождением из изолятора временного содержания получили повестки в военкомат.

Учитывая панический страх Кремля перед любыми проявлениями гражданской позиции борцов с режимом, анонсированный на 2 марта "Марш памяти и протеста" для чествования убитых Алексея Навального и Бориса Немцова имеет мало шансов на реализацию.

Впрочем, активисты ОО "Гражданская инициатива" не теряют надежды провести до 50 тысяч человек по традиционному "протестному" маршруту: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова в Москве, и уже даже подали заявку на получение разрешения на проведение массовых мероприятий. По сообщениям российских СМИ, результатов это не дало: власти отказывают активистам, ссылаясь на до сих пор действующие в РФ ковидные ограничения.

Даже если единомышленники Навального выйдут на улицы, результат этого протеста будет равен нулю, считает эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.

— Выходы будут, но переоценивать их значение не стоит. Форма этих протестов никак не угрожает основам существующего режима. Вероятно, это будет "контролируемый пожар": люди выйдут, их прогнозируемо арестуют, после чего в Кремле спокойно проведут фарс под названием "выборы" для сакрализации личности диктатора.

В сегодняшних реалиях победа оппозиции в России однозначно невозможна. Ни оппозиции с имперскими взглядами, которую олицетворял собой Алексей Навальный, ни так называемого оппонента Путина Бориса Надеждина, также считающего войну благом, Крым — Россией, а оккупантов — героями.

Да, Путин несет репутационные и электоральные потери из-за неудач в Украине, но это не значит, что россияне движутся в сторону демократии. Критикуя Путина, они требуют не мира, а еще более радикальных действий и людоедов во власти, — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

От партийного работника к политическому заключенному

Несмотря на скептицизм политологов по поводу перспектив российской оппозиции, стоит отметить, что и ставший страшным сном Владимира Путина Алексей Навальный не всегда был борцом с режимом, удостоенным премии имени Сахарова. Более того, в свое время он сам был частью этого режима.

Испытав себя в управлении фабрикой по лозоплетению, нескольких юридических компаний и логистической фирмы, проиграв на бирже все свои сбережения и даже поработав ведущим на радио, 35-летний Навальный решил искать лучшую судьбу в политике.

Опыт общественной деятельности у будущего оппозиционера тогда уже был: с 2004 года он боролся с коррупцией в области строительства в Москве, координировал проекты "Милиция с народом" и "Политические дебаты", был одним из соучредителей движения "Народ" и ОО "Союз миноритарных акционеров", занимавшейся защитой прав частных инвесторов, а также боролся за повышение прозрачности расходов естественных монополий.

Успех пришел в 2009-м, когда Навальный стал внештатным советником губернатора Кировской области Никиты Белых и выступил соучредителем Фонда поддержки инициатив губернатора Кировской области.

Впрочем, вместе с приближением к власти пришли первые проблемы. В 2010-м Навальный обнародовал закрытые документы по аудиту компании "Транснефть", которые указывали на то, что около 4 млрд долларов были украдены при сооружении нефтепровода "Восточная Сибирь — Тихий океан". В координировании мошеннической схемы он обвинил Владимира Путина, а через год публично назвал правящую партию "Единая Россия" "партией жуликов и воров".

Уже в 2013-м Навальный стал фигурантом дела "Кировлеса": будущего оппозиционера и его товарища предпринимателя Петра Офицерова обвинили в хищении имущества государственного предприятия в период работы на Никиту Белых.

Получив обвинительный приговор и условный срок, Навальный официально зарегистрировался кандидатом на выборах мэра Москвы от РПР ПАРНАС и набрал 27,24% голосов, уступив только Сергею Собянину.

Дальше последовали сотни санкционированных и не очень митингов, аресты, громкие расследования о преступлениях Путина и Медведева, отравление, заключение и, собственно, откровенное убийство оппозиционера в колонии, откуда его не выпускают даже после смерти.

Теперь дело Алексея Навального продолжит его жена Юлия. Учитывая, что за неделю после гибели мужа ей удалось выступить на Мюнхенской конференции по безопасности, принять участие в заседании Совета ЕС и встретиться с президентом США, можно предположить, что намерения у первой леди российской оппозиции довольно серьезные.

Кроме того, у Навального остались двое наследников: 23-летняя дочь Дарья и 16-летний сын Захар. По информации российских СМИ, дети проживают за границей. В частности, Дарья окончила Стэнфордский университет в Калифорнии, однако ранее заявляла, что свое будущее связывает исключительно с Россией и мечтает вернуться в Москву, чтобы "быть полезной обществу".

Какой бы беззубой ни выглядела российская оппозиция, и сколько бы в Кремле ни делали вид, что ее вообще не существует, стоит признать: заключенный и больной имперец Алексей Навальный заставил Владимира Путина в очередной раз испачкать руки кровью, а его тело даже после смерти угрожает действующему режиму, ведь является символом, вокруг которого (в буквальном смысле) может собраться слишком много единомышленников с опасными идеями.