Признают непригодным: с какими инфекционными болезнями и опухолями не мобилизуют

Не все состояния онкологии гарантируют снятие с учета

В Украине могут мобилизовывать больных с разными проблемами со здоровьем во время действия военного положения. Во многом это зависит от болезни и состояния ее лечения. Однако есть заболевания, с которыми не только не мобилизуют, но снимают с воинского учета.

Согласно Положению о ВЛК, среди таких причин есть инфекционные болезни. Отметим, что с некоторыми из них в состоянии длительной ремиссии человек может быть признан ограниченно пригодным или степень пригодности определяется индивидуально.

Инфекционные болезни и онкология, с которыми не мобилизуют:

активный туберкулез легких с выделением микобактерий и/или при наличии распада легочной ткани,

активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации,

тяжелые формы вирусных гепатитов, которые тяжело поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем,

болезнь, обусловленная ВИЧ, клиническая стадия IV, с иммунной декомпенсацией,

онкология (опухоли) при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения, в том числе с метастазами из неизвестного источника,

быстро и медленно прогрессирующие онкологические заболевания кровеносной и лимфатической систем, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями,

злокачественные новообразования со значительными нарушениями функций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что майор ВСУ Егор Чечеринда сказал, какое количество людей необходимо мобилизовать с каждой области Украины.

В новом законопроекте о мобилизации есть некоторые проблемные места. В этом процессе необходимо навести порядок, чтобы все нормы в нем соответствовали Конституции. Если говорить о том, что мобилизация будет принудительной, то необходимо четко смотреть по направлениям — какие нормы можно пропустить, а какие нельзя в этом законе.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Мобилизация априори не является добровольной: нардеп о блокировке счетов, кабинете призывника и производстве оружия.