Когда заработает кабинет военнообязанного? В Минобороны дали ответ

В кабинете военнообязанного украинцы смогут обновить данные без посещения ТЦК

Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года. Сейчас проект готов наполовину.

Об этом в интервью Forbes сообщила заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Она отметила, что после подписания законопроекта о мобилизации нужно будет 2 месяце, чтобы открыть Е-кабинет.

"Мы планируем в начале второго квартала запустить такую возможность, как только закон вступит в силу. Это достаточно короткий срок, для подобных инструментов можно сказать мгновенный", — сказала Екатерина Черногоренко.

Кроме того, электронный кабинет военнообязанного даст украинцам возможность обновить данные без посещения ТЦК и дальше эти данные уже будут использовать территориальные центры комплектации.

По словам Черногоренко, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК и дальше эти данные уже будут использовать территориальные центры комплектации.

Также заместительница министра обороны Украины добавила, что законопроект №10062 о цифровизации армии, который приняла Верховная Рада, усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений о военнообязанных, резервистах и призывниках в системе "Оберег".

Это позволит наполнять приложение "Оберег" по упрощенной процедуре, без лишней бюрократии, справок и ксерокопий, что позволит не нести кучу документов.

"Ми сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров", – сообщила Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что сейчас ее команда по цифровизации работает над несколькими проектами: реестр военнообязанных "Оберег", бронирование, кабинет призывника и приложение "Армия+".

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