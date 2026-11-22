Больше не придется каждый раз варить фасоль: хитрый способ сделать запас в морозилке
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Размер каждой порции зависит от того, сколько фасоли нужно на одно блюдо
Вареную фасоль можно заранее заморозить, чтобы иметь под рукой готовый продукт для борща, салатов и других блюд. Однако важно правильно охладить бобы и разделить их на порции, ведь для разных блюд способ хранения отличается.
Как заморозить фасоль, чтобы она оставалась удобной для дальнейшего использования, рассказывает "Телеграф". В частности, для борща бобы советуют хранить с отваром, а для салатов – без жидкости.
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Как правильно заморозить вареную фасоль
После варки фасоль нужно быстро охладить. Для этого отлейте часть отвара в отдельную неглубокую емкость, а сами бобы откиньте на дуршлаг и разложите тонким слоем. Чтобы ускорить процесс, поставьте емкости с фасолью и отваром в большие миски с холодной водой и льдом.
Затем разделите продукт на порции в зависимости от того, для каких блюд планируете его использовать. Это поможет не размораживать всю заготовку каждый раз, когда понадобится небольшое количество фасоли.
Как заморозить фасоль для борща
Если планируете добавлять бобы в борщ, положите в контейнер столько фасоли, сколько нужно на одну кастрюлю. Затем залейте ее охлажденным отваром так, чтобы жидкость полностью покрывала бобы.
Не заполняйте контейнер до самого верха: оставьте немного свободного места под крышкой, так как при замерзании отвар расширяется. Такую заготовку можно добавлять прямо в горячий борщ, не тратя время на предварительную разморозку.
Как хранить фасоль для салатов
Для салатов вареную фасоль лучше замораживать без отвара. Сначала дайте бобам хорошо стечь в дуршлаге, а если на них осталось много влаги, промокните бумажным полотенцем.
После этого разложите фасоль по пакетам для заморозки и разровняйте ее тонким слоем. В таком виде пакеты будут занимать меньше места в морозильной камере, а нужное количество продукта будет удобнее отделить.
Перед приготовлением салата переложите необходимую порцию из морозилки в холодильник. Когда фасоль разморозится, слейте лишнюю жидкость и используйте бобы для блюда.
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